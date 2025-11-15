Gutkovskis: "Mums vēl jāizspiež no sevis vislabākais sniegums"
Latvijas izlase sestdien Dubočicā 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra pēdējā spēlē cīnīsies tikai par uzvaru, pirmsspēles preses konferencē apstiprināja Latvijas izlases uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis.
Latvijas izlases mačs ar Serbiju K grupā sāksies plkst. 19.00 pēc Latvijas laika, tiešraidē to translējot televīzijas kanālam LTV7.
Spēle vairs nevar ietekmēt abu komandu vietas turnīra tabulā. Kvalifikācijas K grupas līdere ar 21 punktu septiņās cīņās ir Anglija, Albānijai ir 14, Serbijai - desmit, Latvijas futbolistiem - pieci punkti, bet Andora astoņās spēlēs ir izcīnījusi vienu punktu.
"Daudziem spēlētājiem šīs ir sezonas beigas, bet mums vēl jāizspiež no sevis vislabākais sniegums. Spēlēsim tikai par uzvaru," Gutkovski citē Latvijas Futbola federācija (LFF). "Gribam pabeigt gadu labā noskaņojumā. Mums ir jābūt maksimālai pašatdevei un jāspēlē savs futbols."
Gutkovskis uzsver, ka katra spēle sākas ar rezultātu 0:0.
"Jādomā par to, ko mēs paši vēlamies izdarīt, kā gribam spēlēt," saka uzbrucējs. "Mums Rīgā bija iespējas izcīnīt neizšķirtu, bet, kā treneris teica, dažās situācijās mums vienkārši pietrūka veiksmes."
Viņš izsaka cerību, ka sestdien Latvijas futbolisti izdarīs visu no viņiem atkarīgo un sasniegs pozitīvu rezultātu.
"Serbijas izlasei ir ļoti labi un kvalitatīvi spēlētāji. Skaidrs, ka šī spēle būs grūta," saka Gutkobskis. "Varbūt lielāko daļu spēles aizvadīsim aizsardzībā, bet mums jāgaida savas iespējas un jābūt gataviem izmantot tās."
Latvijas izlases galvenais treneris Paolo Nikolato atgādināja, ka iepriekšējā kvalifikācijas ciklā 2023. gadā komanda cieta deviņus zaudējumus un izcīnīja tikai vienu uzvaru.
"Šogad, uzskatu, esam uzlabojuši sniegumu. Zaudējām četras spēles - divas no tām pret Angliju, kas ir ievērojami spēcīgāka par mums. Tāpat pa reizei zaudējām Albānijai un Serbijai. Kopumā esmu apmierināts," saka Nikolato.
Viņš atzīmē, ka ir bijuši kāpumi un kritumi, taču kopumā komanda ir spēlējusi ļoti labi.
Nikolato norāda, ka Visu gadu ir nācies iztikt bez savainotajiem Kristera Tobera un Roberta Uldriķa, bet šajā spēlē komandā nebūs arī Dario Šita, Renāra Varslavāna, Alvja Jaunzema, Andreja Cigaņika, Antonija Černomordija un Daniela Baloža.
"Rīt trūks astoņu sākumsastāva vērtu spēlētāju," uzsvar Nikolato, kurš min, ka pa diviem gadiem ir pilnībā iepazinis Latvijas futbolistus.
"Mums jāuzlabo spēlētāju kvalitāte, jāvairo viņu starptautiskā pieredze, jāpalielina izlasei derīgo spēlētāju skaits," saka treneris. "Šobrīd nacionālās izlases varējums ir mūsu futbola sistēmas rezultāts."
Treneris norāda, ka jaunā trenera Veljko Paunoviča vadībā Serbijas izlase spēlē ir šo to pamainījusi, taču Latvijas komandai svarīgākais ir koncentrēties uz pašu sniegumu.
Nikolato piekrīt Gutkovska teiktajam, ka ir liela atšķirība Latvijas un Serbijas izlašu meistarībā un pieredzē.
"Tomēr mēs tik un tā varam būt konkurētspējīgi. Mēs esam to jau parādījuši iepriekš un varam turpināt progresēt," optimismu saglabā Nikolato.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs ar 48 komandu līdzdalību Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka, Tunisija, Ēģipte, Alžīrija, Gana, Kaboverde, DĀR, Katara, Anglija, Saūda Arābija, Kotdivuāra, Senegāla, Francija un Horvātija.