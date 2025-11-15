"Griffins" uzvarā Tralmaks atzīmējas ar piektajiem vārtiem sezonā; piespēle "Checkers" panākumā arī Vilmanim
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks piektdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar gūtiem vārtiem un palīdzēja Grendrepidsas "Griffins" tikt pie panākuma.
"Griffins" savā laukumā ar 5:2 (2:0, 0:0, 3:2) pārspēja Toronto "Marlies".
Tralmaks guva mājinieku pirmos vārtus mača piektajā minūtē. Viņš statistikā izcēlās ar vienu metienu pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Latvijas hokejists šosezon 11 spēlēs izcēlies ar pieciem precīziem metieniem.
Citā mačā pie rezultatīvas piespēles tika Sandis Vilmanis, kura pārstāvētā Šarlotas "Checkers" viesos ar 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) guva panākumu pār Aiovas "Wild".
Viņš asistēja "Checkers" otrajos vārtos un tika pie sestā rezultativitātes punkta šosezon.
Vēl Hēršijas "Bears" bez Ērika Mateiko sastāvā izbraukumā ar 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) uzvarēja Sirakjūsas "Crunch", bet Vilksbāras/Skrentonas "Penguins", Raivim Ansonam paliekot ārpus pieteikuma, mājās ar 5:3 (0:1, 0:1, 5:1) guva panākumu pār Bridžportas "Islanders".
Austrumu konferencē "Penguins" ar 23 punktiem 15 spēlēs ir līdere, "Checkers" ar 15 punktiem 12 mačos ir septītā, par vienu pozīciju zemāk ir "Bears" ar tādu pašu punktu skaitu. Rietumu konferencē "Griffins" ar 21 punktu 11 cīņās ieņem otro vietu.
Pagājušajā sezonā par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja Šarlotas "Checkers".