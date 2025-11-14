Horvātija pievienojas Pasaules kausa finālturnīra dalībnieku pulkam
Horvātijas vīriešu futbola izlase piektdien nodrošināja ceļazīmi uz 2026. gada Pasaules kausa finālturnīru. Horvāti mājās ar 3:1 (1:1) pārspēja Fēru salu valstsvienību, kas līdz ar zaudējumu atvadījās no izredzēm piedalīties pat pārspēlēs, kas tai būtu vēsturisks panākums.
Spēles 16. minūtē viesus vadībā izvirzīja Geza Davids Turi, bet septiņas minūtes vēlāk Joško Gvardiols panāca 1:1. Otrajā puslaikā horvātiem vārtus guva Petars Musa un Nikola Vlašičs.
Otrā šīs grupas spēlē Melnkalne viesos ar 2:1 (2:1) uzvarēja Gibraltāru. Visi trīs vārti tika gūti pirmajā puslaikā - Liams Jesops 20. minūtē panāca 1:0 mājiniekiem, bet turpinājumā melnkalnieši pārņēma vadību pēc Vasilijes Adziča precīzā sitiena un Nikolas Krstoviča realizētā 11 metru soda sitiena.
L grupā Horvātijai ir 19 punkti septiņās spēlēs, Čehija guvusi 13, Fēru salām ir 12 punkti astoņos mačos, Melnkalne guvusi deviņus punktus, bet Gibraltārs ir bez punktiem.
Tuvu ceļazīmei ir Nīderlande, kas viesos spēlēja neizšķirti 1:1 (0:1) ar Poliju. Spēles 43. minūtē poļus vadībā izvirzīja Jakubs Kaminskis, bet otrā puslaika sākumā, 47. minūtē, 1:1 panāca Memfiss Depajs. Pirms tam G grupā Malta viesos ar 1:0 (0:0) uzvarēja Somiju.
G grupā septiņās spēlēs Nīderlandei ir 17 punkti un Polijai - 14, Somija astoņos mačos guvusi desmit punktus, Maltai ir pieci punkti, bet Lietuvai - trīs.
A grupā Vācija viesos ar 2:0 (0:0) uzvarēja Luksemburgu. Vāciešiem abus vārtus otrajā puslaikā guva Niks Voltmads.
Iespēja uzreiz kvalificēties ir arī Slovākijai, kas mājās ar 1:0 (0:0) izrāva uzvaru pār Ziemeļīriju. Lai gan otrajā puslaikā laukuma saimniekiem netika ieskaitīti divi vārtu guvumi, kompensācijas laikā 1:0 panāca tikko uz maiņu nākušais Tomāšs Bobčeks.
A grupā pēc piecām spēlēm Vācijai un Slovākijai ir pa 12 punktiem, Ziemeļīrija guvusi sešus punktus, bet Luksemburga ir tukšā.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā. Finālturnīram jau ir kvalificējušās 30 valstis.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.