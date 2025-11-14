Rolands Šmits gūst 15 punktus "Anadolu Efes" uzvarā Eirolīgas mačā
Latvijas basketbolists Rolands Šmits piektdien Antaljā guva 15 punktus Stambulas "Anadolu Efes" uzvarā savā laukumā ULEB Eirolīgas 11. kārtas mačā. "Anadolu Efes" ar 74:72 (19:14, 23:20, 18:13, 14:25) pārspēja Minhenes "Bayern".
Šmits 25 minūtēs un 31 sekundē laukumā realizēja visus trīs divpunktu metienus, divus no četriem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, divas kļūdas, bloķēts metiens, piecas personiskās piezīmes, divi izprovocēti pārkāpumi pretiniekiem, kā arī efektivitātes koeficients 16.
Stambulas vienībā par latvieti rezultatīvāks ar 26 punktiem bija vien Izaja Kordinjē. "Bayern" komandā 15 punktus guva Aizeja Maiks.
Jau ziņots, ka Dāvis Bertāns piektdien guva sešus punktus "Dubai" uzvarā ar 95:89 pār Kauņas "Žalgiris" vienību.
Ceturtdien Rodions Kurucs Belgradā guva divus punktus Spānija kluba Vitorijas "Baskonia" zaudējumā ar 83:89 Izraēlas komandai Telavivas "Maccabi". Stambulas "Fenerbahce" bez savainotā Artūra Žagara pieteikumā mājās ar 74:68 pārspēja Izraēlas klubu Telavivas "Hapoel", bet Madrides "Real" bez Gunāra Grīnvalda pieteikumā savā laukumā ar 77:87 zaudēja Atēnu "Panathinaikos".
Turnīra tabulā "Fenerbahce" ar sešām uzvarām 11 spēlēs ieņem devīto vietu, "Real" ar piecām uzvarām atrodas 13. vietā, bet "Dubai" - 15. vietā, "Anadolu Efes" ar četrām uzvarām ieņem 17. vietu, bet Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" ar bilanci 3-8 - 19. vietu.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".