Janiks Siners
Šodien 20:22
Janiks Siners turpina uzvaru sēriju "ATP Finals" spēlēs, iekļūst pusfinālā
Pasaules tenisa ranga otrā rakete itālis Janiks Siners, kurš trešdien Itālijā jau iekļuva ATP sezonas finālturnīra pusfinālā, piektdien svinēja trešo uzvaru trijās turnīra spēlēs, izcīnot pirmo vietu grupā. Bjerna Borga grupā Siners ar 6-3, 7-6 (7:3) pārspēja amerikāni Benu Šeltonu (ATP 5.) un pusfinālā tiksies ar austrālieti Aleksu de Minoru (ATP 7.).
Otrā grupas cīņā piektdien pasaules ranga trešais numurs Aleksandrs Zverevs no Vācijas tiksies ar kanādieti Feliksu Ožjē-Aljasimu (ATP 8.). Sineram ir trīs uzvaras, Zverevam un Ožjē-Aljasimam - pa vienai uzvarai divās spēlēs, bet Šeltons ir zaudējis visos trīs mačos.
Džimija Konorsa grupā visās trīs spēlēs uzvaras izcīnīja pasaules ranga līderis spānis Karloss Alkarass, bet pa vienai uzvarai tika de Minoram, amerikānim Teiloram Fricam (ATP 6.) un Itālijas tenisistam Lorenco Muzeti (ATP 9.), šādā secībā finišējot.
Pusfinālā iekļūs katras grupas divi labākie tenisisti.
Septiņkārtējais ATP sezonas noslēguma turnīra čempions serbs Novaks Džokovičs traumas dēļ šosezon necīnās par titulu.
Siners pērn pirmo reizi karjerā triumfēja šajā turnīrā.