Latvijas vadošie pludmales volejbola pāri otrā pasaules malā sāks pasaules čempionātu
Latvijas pludmales volejbola dueti Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova un Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots sestdien Austrālijas pilsētā Adelaidē aizvadīs pirmās pasaules čempionāta spēles.
Duets Graudiņa/Samoilova, kas turnīrā ir izsēts ar piekto numuru, E grupas cīņu ar meksikānietēm Atenasu Gusmanu un Susanu Torresu (44.) sāks plkst. 0.30 pēc Latvijas laika, bet pāris Pļaviņš/Fokerots, kas turnīrā ir izsēts ar 17. numuru, H grupā pirmo maču aizvadīs plkst. 3.30, tiekoties ar amerikāņiem Endiju Benešu un Mailsu Parteinu (32.). Graudiņa un Samoilova ar Meksikas pāri līdz šim nav tikušās.
Svētdien Latvijas duets spēlēs ar japānietēm Reiku Murakami un Asami Šibu (29.), bet pirmdien - ar Itālijas pāri Džada Bianki/Klaudija Skampoli (20.). Līdzšinējos trīs startos pasaules čempionātos 2019. gadā Hamburgā, 2022. gadā Romā un 2023. gadā Meksikas pilsētā Tlaskalā Graudiņa un Samoilova ir finišējušas devītās.
40 gadus vecais Pļaviņš un 20 gadus vecais Fokerots ar amerikāņiem šosezon ir tikušies divreiz. "Elite 16" turnīrā Šveices pilsētā Gštādē jūlija sākumā latvieši uzvarēja ar 2-0 (22:20, 21:17), bet oktobra sākumā ASV pilsētā Ņūportā - ar 2-1 (24:22, 19:21, 15:11). Svētdien latvieši spēlēs ar Togo duetu Kofi Kotoka/Kuamivi Samani (41.) un pirmdien - ar pasaules čempioniem čehiem Ondržeju Perušiču un Davidu Šveineru (8.).
Pļaviņam šis ir jau astotais pasaules čempionāts. Visaugstāk Pļaviņš pārī ar Edgaru Toču tika 2019. gadā Hamburgā, ieņemot dalītu devīto vietu. Pasaules čempionātos Pļaviņš ir startējis arī ar Aleksandru Samoilovu, Lauri Iecelnieku, Jāni Šmēdiņu, Jāni Pēdu un Haraldu Regžu. Fokerotam šis ir pirmais starts pasaules meistarsacīkstēs.
Sacensībās gan vīriešiem, gan sievietēm piedalās 48 komandas, kas ir sadalītas grupās pa četrām komandām. Katras grupas divas labākās vienības, kā arī četras labākās trešo vietu ieņēmējas uzreiz iekļūs izslēgšanas cīņās. Pārējie astoņi trešo vietu ieņēmušie dueti četros pāros vienā "play-off" cīņā noskaidros pēdējos četrus izslēgšanas spēļu dalībniekus. Pēc tam sacensības turpināsies pēc olimpiskās sistēmas. Sacensības Adelaidē beigsies 23. novembrī.