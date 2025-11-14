Atlantas "Hawks" bez Kristapa Porziņģa augstā precizitāte no tālmetienu līnijas un Džeilena Džonsona superspēle atnes vēl vienu uzvaru
Džeilenam Džonsonam izceļoties ar iespaidīgu "triple-double", Atlantas "Hawks" komanda ceturtdien svinēja uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē.
"Hawks" viesos 132:122 (42:33, 38:34, 23:36, 29:19) pārspēja Jūtas "Jazz". Atlantas vienība aizvadīja spēli otro dienu pēc kārtas, tāpēc Kristapam Porziņģim tika dota atpūta.
Visā spēlē "Hawks" ar 51% precizitāti uzbruka grozam no trīspunktu metienu līnijas - vienības spēlētāji realizēja 24 no 51 metiena. Iemesti 24 tālmetieni spēlē ir kādas komandas rekords šajā sezonā.
Ar karjeras vakaru izcēlās Džeilens Džonsons. Viņš spēlē guva 31 punktu, izcīnīja 18 atlēkušās bumbas, atdeva 14 rezultatīvas piespēles un pārtvēra septiņas bumbas. Džonsonam visos šajos rādītājos tika sasniegti karjeras labākie vienā NBA spēlē, turklāt viņš kļuva par pirmo spēlētāju NBA kopš 1973./1974. gada sezonas, kurš vienā mačā iespēja šādus statistikas rādītājus.
Bez jau minētā Džonsona Onjekam Okongvu bija 32 gūti punkti un 11 bumbas zem groziem, Vīts Krejčī guva 20 punktus, bet Nikeilam Aleksandram Volkeram bija 16 punkti un piecas rezultatīvas piespēles. "Jazz" no zaudējuma neglāba Lauri Markanens, kurš guva 40 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, 21 punkts bija Eisam Beilijam, bet 19 punktus guva Kejonts Džordžs.
"Hawks", kas šonakt svinēja jau savu ceturto uzvaru pēc kārtas, ar astoņām uzvarām 13 spēlēs ieņem piekto vietu Austrumu konferencē. "Jazz" četras uzvaras 12 mačos dod desmito pozīciju Rietumu konferencē.