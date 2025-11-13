Latvijas basketbolistam Kristapam Porziņģim piešķirta brīvdiena.
Šodien 22:51
Porziņģis nākamo "Hawks" spēli izlaidīs
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis nākamo Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) maču izlaidīs.
Kā paziņojis viņa pārstāvētais klubs Atlantas "Hawks", Porziņģim piešķirta brīvdiena. Spēlē ceļa savainojuma dēļ nepiedalīsies arī Trejs Jangs un elkoņa traumas dēļ - Nikola Džurišičs. "Hawks" ar septiņām uzvarām 12 spēlēs ieņem piekto vietu Austrumu konferencē. Trešdien Porziņģis guva 13 punktus "Hawks" uzvarā ar 133:100 izbraukuma mačā ar Sakramento "Kings" vienību.