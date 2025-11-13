Ravinskis un "Canucks" pārtrauc 11 zaudējumu sēriju
Latvijas uzbrucēja Anrī Ravinska pārstāvētā Ebotsfordas "Canucks" vienība trešdien pārtrauca 11 zaudējumu sēriju Amerikas Hokeja līgā (AHL), savā laukumā pēcspēles metienos pieveicot Sanhosē "Barracuda" komandu.
Pagājušās sezonas AHL čempioni "Canucks" savā laukumā bija pārāki ar 4:3 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 2:1), revanšējoties par sagrāvi 0:7 dienu iepriekš. Ravinskis šajā spēlē atzīmējās ar vienu metienu pa vārtiem, maču noslēdzot ar neitrālu lietderības koeficientu.
Kopumā Ravinskis savā debijas sezonā AHL laukumā devies 12 spēlēs, kurās atdevis vienu rezultatīvu piespēli, kā arī ticis pie sešām soda minūtēm un negatīva lietderības koeficienta -6.
Citā spēlē uzvaru papildlaikā izcīnīja Dana Ločmeļa pārstāvētā Providensas "Bruins" komanda, kas savā laukumā ar 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) pārspēja Hārtfordas "Wolf Pack". Latviešu uzbrucējs statistikā pierakstījās ar diviem metieniem pa vārtiem un neitrālu lietderības koeficientu.
Ločmelis šosezon AHL aizvadījis 12 spēles, kurās iekrājis sešus (3+3) punktus, divas soda minūtes un pozitīvu lietderības koeficientu +7.
"Bruins" ar 22 punktiem 12 spēlēs ir AHL Austrumu konferences līdervienība, bet "Canucks" ar astoņiem punktiem 14 mačos atrodas pirmspēdējā, 16. pozīcijā Rietumu konferencē. Pagājušajā sezonā par Kaldera kausa ieguvēju kļuva tieši "Canucks", kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja Šarlotas "Checkers".