Porziņģis apgādā partnerus ar piespēlēm un gūst 13 punktus "Hawks" trešajā uzvarā pēc kārtas
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien guva 13 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, palīdzot Atlantas "Hawks" komandai izbraukumā pārspēt Sakramento "Kings" vienību.
"Hawks" bija pārāki ar 133:100 (37:34, 29:12, 39:22, 28:32), izcīnot trešo uzvaru pēc kārtas.
Porziņģis laukumā pavadīja 23 minūtes un 19 sekundes, kurās divus no pieciem tālmetieniem, trīs no septiņiem divpunktu metieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, sešas rezultatīvas piespēles, divi bloķēti metieni, viena kļūda, divas personīgās piezīmes un +/- rādītājs +32.
Punktus uzvarētāju rindās guva visi 12 spēlei pieteiktie basketbolisti, bet rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Džeilens Džonsons, kura kontā arī desmit atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles. 21 punktu guva Onejka Okongvu, bet 15 - Zaharijs Risašē. "Kings" sastāvā Kions Eliss guva 20 punktus, bet Domanta Saboņa kontā 12 punkti.
"Hawks" ar septiņām uzvarām 12 spēlēs pakāpās uz piekto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs agrā piektdienas rītā pēc Latvijas laika, viesos tiekoties ar Jūtas "Jazz" vienību.