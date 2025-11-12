AEK sagrauj "VEF Rīga" - cerības uz "play-in" dzisušas
Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" trešdien piedzīvoja zaudējumu Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas pamatturnīra ceturtajā mačā un tikpat kā atvadījās no izredzēm iekļūt "play-in" kārtā.
"VEF Rīga" viesos ar rezultātu 64:95 (20:26, 21:15, 7:24, 16:30) zaudēja Grieķijas klubam Atēnu AEK.
Rīdziniekiem 14 punktus guva un četras rezultatīvas piespēles atdeva Kristaps Ķilps, 13 punkti bija Iļjam Sidorovam, 12 punktus iemeta Rostislavs Novickis, deviņi punkti bija Dairim Bertānam, bet astoņi punkti un 14 bumbas zem groziem - Arnaldo Toro.
AEK vienībā ar 23 punktiem rezultatīvākais bija Frenks Bārtlijs, 16 punktus guva un deviņas atlēkušās bumbas pievienoja Kriss Silva.
Iepriekšējās trīs F grupas cīņās "VEF Rīga" ar 53:69 piekāpās AEK vienībai, ar 73:92 zaudēja kvalifikāciju pārvarējušajai Slovākijas vienībai Levices "Patrioti" un ar 76:77 zaudēja Ungārijas komandai "Szolnoki", piedzīvojot trīs neveiksmes.
Savukārt Atēnu komanda pēc panākuma pār "vefiešiem" ar 91:77 apspēlēja "Szolnoki" un ar 71:69 uzvarēja "Patrioti".
F grupā pēc četrām spēlēm Atēnu AEK ir četras uzvaras, "Szolnoki" un Levices "Patrioti" basketbolisti guvuši divus panākumus četros mačos, bet "VEF Rīga" cietusi četrus zaudējumus.
Pamatturnīra pirmajā posmā 32 komandas ir sadalītas astoņās apakšgrupās. Grupu uzvarētājas nodrošina vietu otrajā posmā, bet vēl astoņas komandas tiks noskaidrotas "play-in" kārtā, kurā piedalīsies otro un trešo vietu grupās ieņēmušās vienības. Pēdējo vietu grupās ieņēmušajām komandām turnīrs būs beidzies.
Iepriekšējā sezonā turnīrā otro gadu pēc kārtas uzvarēja Malagas "Unicaja", kas finālā ar 83:67 pārspēja Stambulas "Galatasaray" basketbolistus.