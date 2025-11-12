Merzļikins pirmo reizi sezonā izlaiž divas spēles, Bļugera atgriešanās nemaz tik drīz nav gaidāma
Četru zaudējumu sēriju otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārajā čempionātā izdevās pārtraukt Kolumbusas "Blue Jackets" komandai, Elvim Merzļikinam gan paliekot rezervē. Zaudēja Vankūveras "Canucks", kurai traumas dēļ joprojām nepalīdz Teodors Bļugers. Visdrīzāk vēl vismaz nedēļu viņš nespēlēs.
"Blue Jackets" izbraukumā bija pārāki ar 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 2:1). Merzļikins pirmo reizi sezonā laukumā nedevās divās spēlēs pēc kārtas (iemesls - latviešu vārtsargs ir apslimis), bet viņa konkurents Džets Grīvzs "Blue Jackets" vārtos atvairīja 22 no 23 metieniem jeb 95,7% un trīs no četriem pēcspēles metieniem. "Kraken" vārtsargs Metjū Marejs tika galā ar 33 no 34 ripām jeb 97,2% metienu.
Pirmajā periodā mājiniekus vadībā izvirzīja Raiens Vintertons, uz ko "Blue Jackets" otrajā trešdaļā atbildēja ar Ādama Fantilli gūtiem vārtiem vairākumā. Pamatlaikā vārtsargi vairs netika pārspēti, bet uzvarētāju noskaidrošanas metienu sērijā uzvaras vārtus viesu labā guva Čārlijs Koils.
"Blue Jackets" ar 17 punktiem 16 spēlēs ieņem 14. vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, savā laukumā tiekoties ar Edmontonas "Oilers" hokejistiem.
Citā spēlē zaudēja Vankūveras "Canucks", kas savā laukumā ar 3:5 (2:3, 0:0, 1:2) atzina Vinipegas "Jets" pārākumu, piedzīvojot otro zaudējumu pēc kārtas un trešo neveiksmi pēdējos četros mačos.
Komandas rindās traumas dēļ turpināja nespēlēt Teodors Bļugers, kurš sezonā piedalījies tikai divos mačos, izceļoties ar vienu precīzu metienu. Kā pēc spēles norādīja komandas galvenais treneris, tad mazticama Bļugera atgriešanās ierindā nākamo trīs spēļu laikā, kuras "Canucks" aizvadīs viesos pret Karolīnas "Hurricanes" (15. novembrī), Tampabejas "Lightning" (17. novembrī) un Floridas "Panthers" (18. novembrī).
Don’t love that Blueger went from skating and probably the next guy back to “more likely he won’t play on the road trip” https://t.co/dG0vzuWl6y— Josh Elliott-Wolfe (@ElliottWolfeJ) November 12, 2025
Spēles piektajā minūtē Džonatans Tēvzs vadībā izvirzīja "Jets", trešdaļas vidū Kīfers Šervuds vienādos sastāvos un Džeiks Debrasks vairākumā panāca 2:1 mājinieku labā, tomēr periodu savā labā ar 3:2 noslēdza viesi, kuri rindās ar precīziem metieniem izcēlās Džošs Morisejs un Nino Nīderraiters.
Otrajā trešdaļā vārti netika gūti, bet noslēdzošā perioda pirmajā minūtē 4:2 viesu labā panāca Gabriels Vilardi. Broks Besers spēles 59. minūtē vienus vārtus "Canucks" rindās atguva, bet pēdējā minūtē Alekss Jafallo ar metienu tukšos vārtos panāca beigu rezultātu 5:3 "Jets" labā. Spēles laikā savainojumu guva vārtsargs Tačers Demko, kuram visdrīzāk traumēts cirksnis. Viņa vietu vārtos līdz ar otro periodu ieņēma Kevins Lankinens.
Thatcher Demko has left this game with what looks like a groin injury. He might have suffered it on this save.— CanucksArmy (@CanucksArmy) November 12, 2025
🎥: Sportsnet | #Canucks pic.twitter.com/8i4uaEVQS8
Vankūveras vienība ar 17 punktiem 18 spēlēs NHL Rietumu konferencē ieņem 13. pozīciju un nākamo spēli aizvadīs naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Karolīnas "Hurricanes" hokejistiem.
Tikmēr NHL līdervienību mačā Kolorādo "Avalanche" savā laukumā pārspēja Anaheimas "Ducks" hokejistus. "Avalanche" mājās bija pārāki ar 4:1 (1:1, 1:0, 2:0), tiekot pie ceturtās uzvaras pēc kārtas un pārtraucot "Ducks" septiņu uzvaru sēriju. Jau 28. sekundē Arturi Lehkonens izvirzīja vadībā mājiniekus, bet 19. minūtē Leo Kārlsons panāca 1:1. Otrā perioda vidū "Avalanche" kapteinis Gabriels Landeskūgs guva savus pirmos vārtus NHL regulārajā čempionātā kopš 2022. gada 5. marta, bet trešajā periodā Martins Nečass vairākumā un Pārkers Kellijs ar raidījumu tukšos vārtos panāca beigu rezultātu 4:1. Neitans Makinons uzvarētāju sastāvā atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pagarinot savu rezultativitātes sēriju līdz desmit mačiem. Ar 32 (14+18) punktiem viņš ir līgas rezultatīvākais spēlētājs.
"Avalanche" ar 27 punktiem 17 spēlēs nostiprinājās Rietumu konferences un visas līgas vadībā, bet "Ducks" ar 23 punktiem 16 mačos ir otrie gan konferencē, gan līgā.
Pie ceturtās uzvaras pēc kārtas tika arī Sanhosē "Sharks", kas viesos ar 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) papildlaikā pārspēja Minesotas "Wild" hokejistus. Otrās trešdaļas sestajā minūtē Metjū Boldijs vairākumā vadībā izvirzīja "Wild", bet trešā perioda 12. minūtē viena vīra pārsvaru uz ledus izmantoja arī viesi, vārtus gūstot Vilam Smitam. Papildlaikā uzvaru "Sharks" nodrošināja Kolina Grafa precīzais metiens. Abos gūtajos vārtos uzvarētājiem rezultatīvas piespēles atdeva Maklīns Selebrīni, kurš ar 26 (10+16) pakāpies uz dalītu otro vietu rezultatīvāko spēlētāju sarakstā. 26 (11+15) punkti ir arī Kārlsonam no "Ducks".
Vēl vienā otrdienas spēlē Bostonas "Bruins" savā laukumā ar 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) pieveica Toronto "Maple Leafs", tiekot pie septītā panākuma pēc kārtas. Mājinieku rindās savus 400. un 401. vārtus NHL karjerā guva Davids Pastrņāks, kura kontā arī rezultatīva piespēle. Čehu uzbrucējs visu savu 12 gadus ilgo karjeru NHL aizvadījis tikai "Bruins" rindās un kopumā 774 spēlēs sakrājis 855 (401+454) punktus. Vēl pa vārtiem uzvarētāju labā guva Hampuss Lindholms, Pāvels Zaha un Alekss Stīvss, bet Toronto komandā ar precīziem metieniem izcēlās Stīvens Lorencs, Bobijs Makmanns un Olivers Ēkmans-Larsons.