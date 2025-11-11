Rihards Lomažs gūst 14 punktus, Klaipēdas "Neptūnas" tomēr zaudē Eirokausa spēlē
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs otrdien ULEB Eirokausa mačā izcēlās ar 14 punktiem, viņa pārstāvētajai Klaipēdas "Neptūnas" piedzīvojot neveiksmi. "Neptūnas" izbraukumā ar 93:110 (28:29, 25:28, 28:27, 10:28) zaudēja Jeruzalemes "Hapoel".
Lomažs laukumā pavadītajās 35 minūtēs un 35 sekundēs raidīja grozā trīs no 11 divu punktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā arī astoņas atlēkušās bumbas, septiņas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, trīs kļūdas, divas piezīmes un seši izprovocēti sodi, iekrājot efektivitātes koeficientu 16.
Klaipēdas komandā rezultatīvākais ar 18 punktiem un sešām bumbām zem groziem bija Zeins Votermens, kamēr starp pretiniekiem ar 35 punktiem izcēlās Kasiuss Vinstons, kurš laukumā bija tikai 22 minūtes.
Citā spēlē Ainara Bagatska vadītā Vroclavas "Slask" mājās ar 92:81 (22:23, 27:23, 20:19, 23:16) pārspēja Hamburgas "Towers".
Trešdien Mārča Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" viesosies pie Klužas-Napokas UBT, bet Ankaras "Turk Telekom" bez savainotā Andreja Gražuļa izbraukumā tiksies ar Panevēžas "Lietkabelis".
A grupā "Baxi" ar bilanci 3-3 atrodas sestajā vietā, bet "Slask" un "Neptūnas" ar trīs panākumiem septiņos mačos ierindojas attiecīgi septītajā un astotajā pozīcijā. B grupa "Turk Telekom" ar četrām uzvarām sešās spēlēs ir otrā.
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus.
Pērn Eirokausā uzvarēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.