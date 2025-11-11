Dainis Krištopāns palīdz "Melsungen" uzvarēt EHF Eiropas līgas spēlē
Latvijas handbolists Dainis Krištopāns otrdien guva divus vārtus Vācijas kluba "Melsungen" uzvarā Eiropas Handbola federācijas (EHF) Eiropas līgas trešajā mačā. "Melsungen" E grupas spēlē savā laukumā ar 33:27 (15:15) apspēlēja Budapeštas "Ferencvarosi".
Krištopāns sekmēja Melzungenes komandas trešo panākumu ar diviem precīziem metieniem, kamēr rezultatīvākais ar sešiem gūtiem vārtiem bija Arnars Frejers Arnarsons. Budapeštas komandā ar septiņiem gūtiem vārtiem izcēlās Gabors Ončins.
E grupā līdere ar trīs uzvarām ir "Melsungen", pa vienai uzvarai attiecīgi divās un trīs spēlēs ir Lisabonas "Benfica" un "Ferencvarosi", bet divus zaudējumus piedzīvojusi Zviedrijas vienība "Karlskrona".
Pagājušajā sezonā par EHF Eiropas līgas čempioniem kļuva Vācijas kluba "Flensburg-Handewitt" handbolisti, bet "Melsungen" ieņēma ceturto vietu.
