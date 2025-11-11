"Panthers" bez Balinska izcīna uzvaru, "Blue Jackets" ar Merzļikinu rezervē piedzīvo dramatisku zaudējumu
Uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā pirmdien izcīnīja Floridas "Panthers" komanda, kas bez Latvijas aizsarga Uvja Balinska sastāvā viesos pārspēja Vegasas "Golden Knights" vienību. Citā spēlē divu ripu pārsvaru nenoturēja Elvja Merzļikina Kolumbusas "Blue Jackets", zaudējot "Oilers".
Pēdējo divu gadu čempionvienība izbraukumā bija pārāka ar 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Mača 15. minūtē Jespers Būkvists vadībā izvirzīja viesus, bet 31.minūtē Breds Maršāns panāca 2:0 "Panthers" labā.
Trešā perioda otrajā minūtē Tomāšs Hertls vienus vārtus mājiniekiem atguva, bet jau trīs minūtes vēlāk Sems Reinharts vairākumā atjaunoja "Panthers" divu vārtu pārsvaru. Līdz spēles beigām "Golden Knights" spēja atspēlēt tikai vienus vārtus, mača 50. minūtē precīzam esot Ivanam Barbašovam.
Balinskis laukumā nav devies jau piecos pēdējos mačos pēc kārtas. Šosezon latviešu aizsargs NHL aizvadījis deviņas spēles, kurās punktus nav guvis, bet iekrājis negatīvu lietderības koeficientu -2.
"Panthers" ar 17 punktiem 16 spēlēs ieņem 13. vietu Austrumu konferencē un nākamo maču komanda aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Vašingtonas "Capitals" hokejistus.
Citā spēlē ar Elvi Merzļikinu rezervē ceturto zaudējumu pēc kārtas piedzīvoja Kolumbusas "Blue Jackets", kas ar 4:5 piekāpās Edmontonas "Oilers". "Blue Jackets" spēles izskaņā nenoturēja divu vārtu pārsvaru, vēlāk piekāpjoties papildlaikā.
Spēles 12. minūtē Ivans Provorovs vadībā izvirzīja "Blue Jackets", bet 18. minūtē Džeiks Volmens panāca izlīdzinājumu. Otrajā periodā viesi, pateicoties Šona Monahana un Būna Dženera gūtajiem vārtiem, izvirzījās vadībā ar 3:1. Pēdējās trešdaļas pirmajā minūtē Konors Makdeivids panāca 2:3, bet piektajā minūtē Ādams Fantili guva viesu ceturtos vārtus, atjaunojot divu vārtu pārsvaru.
Mājinieki nepadevās un Makdeivids spēles 54. minūtē panāca 3:4, bet pamatlaika pēdējā minūtē "Blue Jackets", spēlējot vairākumā, pamanījās zaudēt ripu savā zonā un Volmens ar rikošeta palīdzību izlīdzināja rezultātu. Papildlaika pirmajā minūtē uzvaru "Oilers" nodrošināja Džeka Roslovika precīzais metiens. Džets Grīvzs "Blue Jackets" vārtos tvēra 19 no 24 ripām, tiekot galā ar 79,2% metienu.
"Blue Jackets" ar 15 punktiem 15 spēlēs ieņem pirmspēdējo, 15. vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs trešdien agrā rītā pēc Latvijas laika, izbraukumā tiekoties ar Sietlas "Kraken" hokejistiem.
Pie pirmā panākuma savā laukumā šosezontika Ņujorkas "Rangers" vienība, kas pārspēja Nešvilas "Predators" komandu. "Rangers" bija pārāki ar 6:3 (2:1, 3:0, 1:2), pie pirmās uzvaras mājās tiekot vien sezonas astotajā spēlē, kas ir sliktākais rādītājs komandas vēsturē. Uzvarētāju sastāvā divus vārtus guva Artēmijs Panarins, 1+2 sakrāja Aleksis Lafrenjērs, 1+1 pievienoja Vladislavs Gavrikovs, bet vēl pa vārtiem Mikas Zibanejada un Viljama Kūlija kontā. "Predators" no zaudējuma neglāba Metjū Vuda karjeras pirmais "hat trick" jeb trīs gūti vārti.
"Rangers" šajā spēlē izpildīja tikai 18 metienus pa vārtiem, no kuriem trešā daļa bija precīzi. "Predators" vārtsargs Jūse Saross tika nomainīts pēc diviem periodiem, kuros spēja atvairīt septiņus no 12 metieniem, bet viņu aizstājušais Justuss Annunens tika galā ar piecām no sešām ripām.
"Rangers" ar 18 punktiem 17 mačos Austrumu konferencē atrodas 11. pozīcijā, bet "Predators ar 14 punktiem 18 spēlēs ir 14. vietā Rietumos.
Citā pirmdienas mačā Ņūdžersijas "Devils" savā laukumā papildlaikā ar 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) piekāpās Ņujorkas "Islanders" hokejistiem. Spēles trešajā minūtē mājiniekus vadībā skaitliskajā vairākumā izvirzīja Timo Maiers, bet otrā perioda septītajā minūtē Bo Horvats rezultātu izlīdzināja. Trešās trešdaļas 18. minūtē Kails Palmjēri panāca 2:1 "Islanders" labā, tomēr mājinieki spēja atspēlēties, piecas sekundes pirms pamatlaika noslēguma ar sešiem laukuma spēlētājiem uz ledus 2:2 panāca Šimons Nemecs. Papildlaikā tomēr uzvaru izrāva "Islanders", kuru rindās otrajā minūtē ar precīzu metienu izcēlās Metjū Barzals.
"Devils" šis bija pirmais zaudējums astoņos mačos šajā sezonā savā laukumā, tomēr vienība ar 23 punktiem 16 spēlēs kļuvusi par Austrumu konferences līderi, kamēr "Islanders" ar 18 punktiem ieņem devīto vietu.