"VEF Rīga" basketbolisti LIBL spēlē pārspēj "Ogri"; "Rīgas zeļļi" uzveic LU
"VEF Rīga" sestdien savā laukumā "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē ar 90:74 (17:20, 32:21, 24:21, 17:120) pārspēja Ogri, bet "Rīgas zeļļi" ar 99:77 (26:17, 31:15, 18:19, 24:26) pārspēja "Latvijas Universitāti" (LU).
"VEF Rīga" uzveic Ogri
"VEF Rīga" uzvarēja ar 90:74 (17:20, 32:21, 24:21, 17:120). Uzvarētājiem 24 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Rostislavs Novickis, 22 punktus guva Dairis Bertāns, 15 punktus - Kristaps Ķilps, bet 11 punktus guva Arnaldo Toro Barea, kurš sakrāja arī desmit atlēkušās bumbas.
Ogres komandā 15 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Gustavs Kampuss, 13 punktus guva Kārlis Apsītis, bet 12 punktus, desmit atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja komandas kapteinis Kristaps Dārgais.
"VEF Rīga" ar bilanci 7-2 ieņem ceturto vietu līgā, bet "Ogre" ar trim uzvarām astoņās spēlēs ir astotā. "VEF Rīga" pēc zaudējuma "Rīgas zeļļiem" ar 88:97 pēdējā mačā ar 83:71 pieveica "Liepāju", bet ogrēnieši bija cietuši divus zaudējumus pēc kārtas, ar 70:71 piekāpjoties "Ventspilij" un ar 65:87 - "Rīgas zeļļiem".
"Rīgas zeļļi" pārspēj LU
"Rīgas zeļļi" savā laukumā svinēja panākumu ar 99:77 (26:17, 31:15, 18:19, 24:26). "Rīgas zeļļu" sastāvā 18 punktus guva Juris Vītols, 17 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Rodijs Mačoha, bet 15 punktus un sešas atlēkušās bumbas - Frenkijs Fidlers.
LU komandā 22 punktus un desmit atlēkušās bumbas sakrāja Marlons Šorts, bet 21 punktu un desmit atlēkušās bumbas - Jura Melikjans. "Rīgas zeļļi" ar bilanci 7-1 ieņem trešo vietu turnīra tabulā, bet LU ar septiņiem zaudējumiem atrodas pēdējā vietā.
"Rīgas zeļļi" pēc zaudējuma pirmajā spēlē "Ventspilij" pirms sestdienas spēles bija izcīnījuši sešas uzvaras pēc kārtas, pēdējā mačā ar 87:65 pieveicot "Ogri", bet LU sešās spēlēs pie uzvaras nebija tikusi.
Jau ziņots, ka dienas agrajās spēlēs "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" izbraukumā ar 78:62 pārspēja Pērnavas "Transcom", svinot septīto panākumu septiņās spēlēs, bet "Liepāja" mājās ar 80:83 piekāpās "Viimsi", piedzīvojot piekto neveiksmi pēc kārtas.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā. Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".