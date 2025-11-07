“McLaren” pilots Noriss ātrākais Sanpaulu sprinta kvalifikācijā
"McLaren" pilots Lando Noriss piektdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta 21. posma - Sanpaulu "Grand Prix" - sprinta kvalifikācijā.
Kopvērtējuma līderis Noriss kvalifikācijas trešajā sesijā Interlagosas trasi veica vienā minūtē un 9,243 sekundēs, bet 0,097 sekundes lēnāks bija Kimi Antonelli ("Mercedes"), kurš sacīksti sāks pirmajā rindā līdzās "McLaren" braucējam.
Aiz viņiem būs komandas biedri attiecīgi Oskars Piastri un Džordžs Rasels, bet no trešās starta rindas sprintu sāks Fernando Alonso ("Aston Martin") un Makss Verstapens ("Red Bull"). "Ferrari" piloti Šarls Leklērs un Lūiss Hamiltons šoreiz uzrādīja astoto un 11. rezultātu.
Pirms tam šī posma vienīgajā treniņbraucienā ātrākie bija "McLaren" piloti Noriss un Piastri, kurus šķīra 0,023 sekundes.
Sestdien būs sprints un kvalifikācija pamatsacensībām, kas notiks svētdien.
Kopvērtējumā līderis ar 357 punktiem ir Noriss, par vienu punktu apsteidzot savu komandas biedru Piastri, bet Verstapens ar 321 punktu atrodas trešajā pozīcijā. Uzvaru Konstruktoru kausā jau ir nodrošinājusi "McLaren" vienība.
Šosezon F-1 čempionātā tiks aizvadīti 24 posmi.
Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".