Igaunijas basketbola flagmanis kļūst par pirmo klubu, kas apvienotajā līgā lemj atlaist galveno treneri
Latvijas basketbolista Anrija Miškas pārstāvētais Igaunijas basketbola klubs Tallinas "Kalev"/"Cramo" pēc abpusējas vienošanās ir atlaidis vienības galveno treneri Indreku Reinboku, piektdien paziņoja klubs.
Kluba paziņojumā teikts, ka tas nav bijis viegls lēmums ne trenerim, ne klubam. "Reinboks pēdējos 10 gadus ir bijis "Kalev"/"Cramo" klubā, un viņa ieguldījums organizācijas izaugsmē un spēlētāju attīstībā ir nenovērtējams gan mums, gan Igaunijas basketbolam," teikts paziņojumā.
Reinboks kā trenera palīgs klubam pievienojās 2016. gadā, februārī galvenā trenera amatā nomainot Heiko Rannulu. "Viņš neapšaubāmi ir viens no labākajiem, pieredzējušākajiem un profesionālākajiem basketbola treneriem mūsu valstī, kurš gadu gaitā ir strādājis ar Donaldu Kairi, Robertu Štelmaheru un Rannulu, kā arī viņam ir starptautiska pieredze VTB līgā, Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Basketbola Čempionu līgā, FIBA Eiropas kausā un Eiropas Ziemeļu basketbola līgā (ENBL)," uzsvērts paziņojumā.
""Kalev"/"Cramo" cer nākamnedēļ paziņot jaunā galvenā trenera vārdu, bet līdz tam laikam galvenā trenera pienākumus pildīs komandas trenera asistents Kriss Killings," saka kluba menedžeris Ramo Kasks. "Kalev"/"Cramo" pirmā spēle Killinga vadībā notiks sestdien, klubam Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē izbraukumā tiekoties ar citu Tallinas klubu "TalTech"/"Alexela".
LIBL turnīrā tallinieši šosezon ar četrām uzvarām sešās spēlēs ieņem piekto vietu 14 komandu čempionātā. Klubs cieta zaudējumu FIBA Čempionu līgas kvalifikācijas otrajā kārtā, bet FIBA Eirokausa I grupā klubs ar vienu uzvaru četros mačos ieņem pēdējo vietu četru komandu konkurencē.