Šilovs un Ābols palīdz savām komandām gūt uzvaras, Girgensonam liels spēles laiks "Lightning" panākumā
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs ceturtdien atvairīja 28 pretinieka metienus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" komanda izcīnīja uzvaru. Kā arī NHL mačā uzvaru izcīnīja Rodrigo Ābola pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" komanda.
"Penguins" mājās ar rezultātu 5:3 (2:0, 1:3, 2:0) uzvarēja Vašingtonas "Capitals" komandu. Šilovs tika galā ar 28 no 31 pretinieku metiena, atvairot 90,3% raidījumu.
Pirmajā trešdaļā divus vārtus vairākumā "Penguins" labā guva Sidnijs Krosbijs. Otrā perioda ievadā 3:0 panāca Atonī Manta, taču trešdaļas turpinājumā Šilovu pārspēja Dilans Stroms, Rasmuss Sandins un Toms Vilsons, rezultātam kļūstot neizšķirtam 3:3.
Noslēdzošās trešdaļas vidū vēl vienu "Penguins" vairākumu ar precīzu metienu noslēdza Braiens Rasts, bet nedaudz vairāk kā divas minūtes līdz pamatlaika beigām tukšos viesu vārtos ripu vēl raidīja Konors Devars, Pitsburgas komandai tiekot pie uzvaras.
"Penguins" ar 20 punktiem 15 spēlēs ieņem trešo vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs sestdien, viesojoties pie Ņūdžersijas "Devils".
"Flyers" viesos ar rezultātu 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) uzvarēja Nešvilas "Predators" komandu
Ābols laukumā pavadīja deviņas minūtes un 47 sekundes, kuru laikā bloķēja vienu metienu un uzvarēja trijos no pieciem iemetieniem, cīņu noslēdzot ar neitrālu lietderības koeficientu.
Spēles otrajā minūtē "Predators" vadībā izvirzīja Raiens O'Railijs, kurš atradās vārtu priekšā un palīdzēja ripai nonākt "Flyers" vārtos.
Otrajā trešdaļā rezultātu izlīdzināja Matvejs Mičkovs, bet perioda beigās 2:1 Filadelfijas komandas labā panāca Noa Keitss. Mazāk kā divas minūtes līdz pamatlaika beigām tukšos mājinieku vārtos ripu raidīja Treviss Koneknijs, dubultojot "Flyers" pārsvaru. Uzvarētāju vārtus sargāja Daniels Vladaržs, kurš tika galā ar 23 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Jūse Saross atvairīja tikpat ripas.
"Flyers" ar 17 punktiem 14 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs sestdien, kad savā laukumā uzņems Otavas "Senators".
"Lightning" viesos ar 6:3 (0:2, 2:0, 4:1) pārspēja Vegasas "Golden Knights"
Girgensons uz ledus bija 18 minūtes un 19 sekundes, no kurām trīs minūtes un 17 sekundes spēlēja mazākumā. Viņš izcēlās statistikā ar četriem spēka paņēmieniem, diviem bloķētiem metieniem, uzvarēja sešos no 16 iemetieniem un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -1.
Pirmajā trešdaļā divus vārtus mājinieku labā guva Ivans Barbaševs, uz ko Tampabejas komanda atbildēja ar diviem precīziem metieniem otrā perioda ievadā, "Golden Knights" vārtos ripu raidot Geidžam Gonsalvesam un Dominikam Džeimsam. Trešajā periodā pēc spēlētām nepilnām trīs minūtēm "Lightning" vadībā izvirzīja Ņikira Kučerovs, taču mazāk kā pēc minūtes neizšķirtu panāca Mičels Mārners.
Pēc trešajiem ielaistajiem vārtiem viesiem vajadzēja nedaudz vairāk kā 30 sekundes, lai atgūtu vienu vārtu pārsvaru, precīzam esot Brendonam Heigelam, bet nepilnas sešas minūtes līdz finālsvilpei vairākumā vārtus vēl guva Kučerovs. Pēdējā pamatlaika minūtē savus otros vārtus mačā guva Heigels, "Lightning" izcīnot drošu uzvaru ar 6:3. Uzvarētāju vārtus sargāja Andrejs Vasiļevskis, kurš atvairīja 29 metienus, kamēr otrā laukuma pusē Karls Lindbums tika galā ar 21 ripu.
Citā mačā Floridas "Panthers" bez Uvja Balinska sastāvā izbraukumā ar 5:2 (2:2, 1:0, 2:0) pārspēja Losandželosas "Kings". Divus vārtus Floridas komandas labā guva Breds Maršāns, bet pa vienai reizei mājinieku vārtsargu pārspēja Sems Benets, Sems Reinhārts un Antons Lundels.
"Lightning" ar 16 punktiem 14 spēlēs Austrumu konferencē ierindojas devītajā pozīcijā, kamēr "Panthers" ar 15 punktiem ieņem 11. vietu.