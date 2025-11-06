Noskaidrotas Ostapenko un taivānietes Sji dueta pretinieces "WTA Finals" pusfinālā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji "WTA Finals" dubultspēļu turnīra pusfinālā tiksies ar ungārieti Timeju Babošu un Luizu Stefani no Brazīlijas.
Ar septīto numuru sacensībās izsētās ungāriete Timeja Baboša un Luiza Stefani no Brazīlijas Lizeles Hūberes vārdā nosauktajā grupā ar 2-6, 7-5, 10:5 pārspēja pagājušā gada uzvarētājas Gabrielu Dabrovski no Kanādas un Erinu Ratlifu no Austrālijas (3.) un piektdien pusfinālā spēlēs ar pāri Ostapenko/Sje (6.), kas uzvarēja Martinas Navrātilovas vārdā nosauktajā grupā.
Otrajā dienas spēlē pasaules tenisa dubultspēļu ranga līderes čehiete Kateržina Sinjakova un amerikāniete Teilore Taunzenda, kuras turnīrā ir izsētas ar otro numuru, ar 6-2, 6-4 pieveica krievietes Mirru Andrejevu un Dianu Šnaideri (5.) un pusfinālā tiksies ar otras grupas otrās vietas ieguvējām - beļģieti Elīzi Mertensu un krievieti Veroniku Kudermetovu (4.).
Sinjakova/Taunzenda Hūberes grupā izcīnīja trīs uzvaras, Baboša/Stefani tika pie divām uzvarām, Dabrovski un Ratlifa izcīnīja vienu uzvaru, bet bez uzvarām turnīru beidza Andrejeva un Šnaidere.
Pusfinālā iekļuva grupu pirmo divu vietu ieguvējas.
"WTA Finals" Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā beigsies sestdien.