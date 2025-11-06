VIDEO: NBA komandas galvenā trenera māju noposta ugunsgrēks
Naktī uz 6. novembri postošs ugunsgrēks izcēlies kādā privātmājā Maiami. Izrādījies, ka tā pieder Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas galvenajam trenerim Ērikam Spolstram.
Kā norāda konkrētā Maiami rajona ugunsdzēsēji, tad izsaukums par izcēlušos ugunsgrēku Spolstras mājā tika saņemts ap 4:30 no rīta 6. novembrī. Neviens tobrīd neatradās mājās, tāpēc cietušo nav. Nelaimes izraisīšanās iemesls šobrīd nav zināms.
Pats "Heat" galvenais treneris tobrīd lidoja ar komandu atpakaļ no Denveras, kur vienība ar 112:122 zaudēja "Nuggets". Maiami komanda ieradās pēc pieciem no rīta un Spolstra uzreiz devās uz māju, kurā ugunsdzēsēji centās ierobežot liesmas. Treneris, ierodoties notikuma vietā, varēja vien noskatīties, kā liesmas noposta viņa īpašumu.
No injuries have been reported, and the fire did not spread to other residences.
To paveikt nebija vienkārši. Kopumā notikuma vietā strādāja veselas 20 ugunsdzēsēju vienības, kas gan liesmas centās apslāpēt uz vietas, gan no gaisa. Lai liesmas daudz maz apslāpētu, ugunsdzēsējiem bija nepieciešamas trīs stundas. Kā norāda glābēji, tad neviens cits īpašums kaimiņos necieta.
"Kad ieradāmies notikuma vietā, liesmas bija koku augstumā. Ugunsdzēsēji paveica lielisku darbu. Žoga un koku dēļ īpašumā bija grūti iekļūt - tajā bija tikai viena ieeja," medijiem teica ugunsdzēsēju vienības vadītāja. Kaimiņi norādīja, ka iegādātajā īpašumā pēdējā gada laikā noritēja renovācijas darbi, taču tie līdz ugunsgrēkam bija jau pabeigti.
Spolstra konkrēto īpašumu iegādājās 2023. gada decembrī. Mājā ir piecas guļamistabas un sešas vannasistabas. Tās vērtība bija 6,6 miljoni ASV dolāri (5,72 miljoniem eiro). 2024. gada janvārī Spolstra ar "Heat" parakstīja astoņu gadu līguma pagarinājumu vairāk nekā 120 miljonu dolāru vērtībā (104 miljoniem eiro). Tāpat viņš iecelts par nākamo ASV basketbola izlases galveno treneri.
Jāmin, ka Spolstra nav pirmais treneris šogad, kuram notikusi šāda mēroga traģēdija. Šī gada janvārī notikušajos ugunsgrēkos Kalifornijā bērnības māju pazaudēja Goldensteitas "Warriors" galvenais treneris Stīvs Kers.