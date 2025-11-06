Šveices tramplīnlēkšanas izlasē Pasaules kausam iekļauj arī 44 gadus veco leģendu Ammanu
Četrkārtējais olimpiskais čempions tramplīnlēkšanā Simons Ammans iekļauts Šveices izlases sastāvā dalībai jaunās sezonas Pasaules kausa izcīņā.
2002. un 2010. gada olimpisko spēļu čempions lēcienos no normālā un lielā tramplīna cer piedalīties savā astotajā Olimpiādē nākamā gada februārī Itālijā.
Veterāns iekļauts izlases rindās dalībai PK pirmajā posmā Lillehammerē, Norvēģijā pēc divām nedēļām, kā arī nākamajos divos posmos Zviedrijā un Somijā. Karjeras laikā Ammans vienu reizi kļuvis par pasaules čempionu (2007. gadā) un vienu reizi (2010. gadā) triumfējis PK kopvērtējumā.
PK šveicietis aizvadījis 510 sacensības, 80 reizes kāpis uz goda pjedestāla un izcīnījis 23 uzvaras. Ammans ir viens no diviem veterāniem, kuri startē šajā sporta veidā - otrs ir 53 gadus vecais japānis Noriaki Kasai, kurš nesen pievienojies valsts izlasei otrā līmeņa sacensībām Kontinentālajā kausā.
Kasai, kurš 2014. gadā 41 gada vecumā izcīnīja olimpisko sudrabu, nav atmetis cerības uz iekļūšanu pirmajā izlasē un dalību Pasaules kausa izcīņā, kas pavērtu iespēju startēt jau savās devītajās olimpiskajās spēlēs.