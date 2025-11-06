Donalds Tramps, pateicoties savam draugam, varētu tomēr tikt pie ļoti kārotās miera balvas
Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) ir paziņojusi par miera balvas izveidi, kuru pirmo reizi plāno piešķirt Pasaules kausa (PK) finālturnīra izlozes laikā decembrī Vašingtonā.
Ar šo balvu, ko sauc par FIFA Miera balvu, tiks "novērtēta izcila darbība miera labā", trešdien paziņoja futbola vadošā organizācija. Taču FIFA prezidents Džanni Infantino, kuram ir ciešas attiecības ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, nevēlējās sniegt atbildi uz jautājumu, vai Tramps būs pirmais šīs balvas saņēmējs.
"Jūs redzēsiet 5. decembrī," Amerikas biznesa forumā Maiami trešdien sacīja Infantīno, kurš runāja īsi pēc tam, kad Tramps uzstājās tajā pašā pasākumā.
Infantino arī sacīja, ka "arvien nemierīgākā un sašķeltākā pasaulē ir būtiski atzīt to izcilo ieguldījumu, kas smagi strādā, lai izbeigtu konfliktus un vienotu cilvēkus miera garā". FIFA paziņoja, ka balva, kuru šogad pasniegs Infantīno, tiks pasniegta katru gadu "līdzjutēju vārdā no visas pasaules".
Tramps pagājušajā mēnesī netika pie Nobela Miera prēmijas, neraugoties uz republikāņu kolēģu, dažādu pasaules līderu un viņa paša lobēšanu. Infantīno trešdien savā uzrunā neslēpa saikni starp sevi, FIFA un Trampu.
"Man patiešām ir paveicies. Man ir lieliskas attiecības ar prezidentu Trampu, kuru es uzskatu par patiešām tuvu draugu," teica Infantīno. "Protams, viņš ir bijis ļoti izpalīdzīgs visā, ko mēs darām saistībā ar Pasaules kausa izcīņu. Viņam piemīt tik neticama enerģija, un tas ir kaut kas tāds, ko es patiešām apbrīnoju. Viņš dara lietas. Viņš dara to, ko viņš saka. Viņš saka to, ko viņš domā. Patiesībā viņš saka to, ko daudzi cilvēki domā, bet varbūt neuzdrošinās pateikt. Un tāpēc viņš ir tik veiksmīgs."
FIFA nesen iecēla Trampa meitu Ivanku 100 miljonu ASV dolāru vērta izglītības projekta valdē, kas daļēji tiek finansēts no 2026. gada PK finālturnīra biļešu pārdošanas. Kā forumā norādīja Infantino, PK izloze un miera balvas pasniegšana piesaistīs aptuveni vienu miljardu skatītāju visā pasaulē.