Portlenda sagādā čempionei pirmo neveiksmi, "Lakers" un "Rockets" turpina uzvaru sērijas, Jokičam un Vestbrukam "triple-double"
Pirmo zaudējumu sezonā trešdien Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) piedzīvoja pagājušās sezonas čempionvienība Oklahomasitijas "Thunder", kas viesos piekāpās Portlendas "Trail Blazers" komandai. Piektās uzvaras pēc kārtas svinēja Losandželosas "Lakers" un Hjūstonas "Rockets", kamēr ar "triple-double" rādītājiem savu komandu uzvaras kaldināja Nikola Jokičs un Rasels Vestbruks.
Mājinieki "Trail Blazers" mača gaitā atspēlēja 22 punktu deficītu un uzvarēja ar 121:119 (21:41, 36:24, 24:21, 40:33), pārtraucot "Thunder" astoņu panākumu sēriju. Deni Avdija uzvarētāju sastāvā bija tuvu "triple double", izceļoties ar 26 gūtiem punktiem, desmit izcīnītām bumbām zem groziem un deviņām rezultatīvām piespēlēm. Vēl mājiniekiem 22 punktus guva Džrū Holidejs, bet 20 punktus pievienoja Džerami Grānts. "Thunder" no zaudējuma neglāba Šeja Gildžesa-Aleksandra 35 punkti, bet 27 punktus guva Ārons Viginss.
Citā spēlē Losandželosas "Lakers" savā laukumā ar 118:116 (26:29, 34:30, 28:37, 30:20) pieveica Sanantonio "Spurs" vienību, tiekot pie piektās uzvaras pēc kārtas. Mājinieku sastāvā Luka Dončičs izcēlās ar 35 punktiem, 13 rezultatīvām piespēlēm, deviņām izcīnītām atlēkušajām bumbām un piecām pārtvertām piespēlēm, kamēr Deandrē Eitona rēķinā 22+10, bet 17 punktus guva Markuss Smārts. "Spurs" rindās septiņi spēlētāji guva vismaz 12 punktus, bet rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Viktors Vembanjama.
Piekto uzvaru pēc kārtas trešdien svinēja arī Hjūstonas "Rockets" basketbolisti, liekot Memfisas "Grizzlies" kapitulēt savā laukumā ar 109:124 (22:34, 29:26, 29:34, 29:30). Uzvarētājiem Eimens Tompsons un Alperens Šenguns sakrāja attiecīgi 28+10 un 22+16, katram izceļoties arī ar septiņām rezultatīvām piespēlēm, bet pa 16 punktiem pievienoja Tari Īsons un Džabari Smits jaunākais. Mājinieku "Grizzlies" sastāvā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Sems Spensers, bet 17 punktus guva Dža Morants.
Savukārt sesto zaudējumu pēc kārtas piedzīvoja Vašingtonas "Wizards", kas viesos graujoši zaudēja Bostonas "Celtics" komandai. Bostonieši savā laukumā bija pārāki ar 136:107 (26:37, 44:23, 32:20, 34:27). "Celtics" rindās rezultatīvākais ar 35 punktiem bija Džeilens Brauns, 22 punktus guva Džošs Minots, bet pa 18 punktiem katrs pievienoja Peitons Pričards un Anfernī Simonss. Viesu sastāvā 31 punktu guva Alekss Sarrs.
Vēl vienā mačā pie pirmās uzvaras sezonā tika Bruklinas "Nets", kas viesos ar 112:103 (25:18, 29:41, 26:24, 32:20) pieveica neveiksmīgi sezonu uzsākušo pagājušās sezonas finālisti Indiānas "Pacers". "Nets" pirmo panākumu astoņās spēlēs sekmēja Makla Porteja jaunākā 31+12 un Nika Klakstona 18+10, kamēr Noa Klaulijs guva 17 punktus, bet Tairīss Mārtins pievienoja 16 punktus. "Pacers" no septītā zaudējuma astoņās spēlēs neglāba Paskāla Siakama 23 punkti un desmit rezultatīvas piespēles, bet otrs rezultatīvākais viesu sastāvā ar 18 punktiem bija Bens Šepards.
Citā spēlē ar "triple double" izcēlās Nikola Jokičs, palīdzot Denveras "Nuggets" savā laukumā ar 122:112 (36:33, 32:27, 33:26, 21:26) pārspēt Maiami "Heat" vienību. Jokičs sakrāja 33+16 un 15 rezultatīvas piespēles, šosezon tiekot pie sava piektā "triple double" un 169. karjerā regulārajos čempionātos. Vēl uzvarētāju sastāvā ar 24 punktiem izcēlās Ārons Gordons, bet "Heat" rindās produktīvākie bija Normans Pauels un Endrū Viginss, gūdami attiecīgi 23 un 22 punktus.
Pie "triple double" trešdien tika arī NBA rekordists šajā rādītājā Rasels Vestbruks no Sakramento "Kings", palīdzot savai komandai mājās ar 121:116 (25:32, 32:30, 35:23, 29:31) pārspēt Goldensteitas "Warriors" komandu. Savā 204. "triple double" karjerā Vestbruks sakrāja 23+16 un desmit rezultatīvas piespēles. "Kings" panākumu kaldināt sekmēja arī Demara Derouzena 25 gūtie punkti un Malika Monka 21 punkts. "Warriors" rindās rezultatīvākais ar 30 punktiem bija Vils Ričardss, 28 punktus guva Mozess Mūdijs, bet 24 - Džonatans Kuminga.
Tikmēr rezultatīvākais trešdienas spēlēs bija Donavans Mičels, kurš ar 46 punktiem sekmēja Klīvlendas "Cavaliers" uzvaru ar 132:121 savā laukumā pār Filadelfijas "76ers". Mičels 46 gūtajiem punktiem, kas ir viņa šīs sezonas labākais rādītājs, pievienoja astoņas rezultatīvas piespēles. Vēl mājinieku sastāvā ar 24+10 izcēlās Džarets Allens, bet 23 punktus guva Evans Moblijs. "76ers" rindās, kas piedzīvoja otro zaudējumu pēc kārtas, pa 27 punktiem katrs guva Tairīss Maksijs un Kventins Graimss.
