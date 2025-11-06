Merzļikins paliek rezervē "Blue Jackets" otrajā neveiksmē pēc kārtas, Bļugers turpina atkopties no savainojuma
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins trešdien palika uz rezervistu soliņa Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa Kolumbusas "Blue Jackets" komanda piedzīvoja zaudējumu. Zaudēja arī Vankūveras "Canucks", kuras rindās traumas dēļ joprojām nespēlē Teodors Bļugers.
"Blue Jackets" viesos ar rezultātu 1:5 (1:2, 0:2, 0:1) piekāpās Kalgari "Flames" vienībai piedzīvojot otro neveiksmi pēc kārtas. Kolumbusas kluba vārtos Džets Grīvss atvairīja 21 no 25 metieniem jeb 84% raidījumu.
Vienīgos vārtus "Blue Jackets" rindās mazākumā guva Kirils Marčenko, bet uzvarētāju sastāvā precīzi meta Morgans Frosts, Bleiks Kolmens, Adams Klapka, Mīkaels Baklunds un Nazems Kadri, kurš aizvadīja savu 1000. spēli NHL.
Citā spēlē Vankūveras "Canucks" savā laukumā ar 2:5 (0:0, 0:0, 2:5) atzina Čikāgas "Blackhawks" pārākumu, kura pārtrauca trīs zaudējumu sēriju. Bļugers traumu dēļ šosezon aizvadījis tikai divas spēles, kurās izcēlies ar vienu vārtu guvumu. Iepriekš tika ziņots, ka jau drīzumā Latvijas izlases centra uzbrucējs varētu atgriezties kluba ierindā. Spēles dienas treniņā Bļugers piedalījās, taču pameta to ātrāk par citiem komandas biedriem.
Teddy Blueger sighting at #Canucks morning skate pic.twitter.com/3xGMEjQVCu— Jeff Paterson (@patersonjeff) November 5, 2025
Trešdienas spēlē visi vārti tika gūti pēdējā trešdaļā, panākumu viesiem nodrošinot Tailera Bertuci karjeras ceturtais "hat trick". Vēl ar 1+1 viesu rindās izcēlās Konors Bedārds, bet vēl vieni vārti Iļjas Mihejeva kontā. "Blackhawks" vārtsargs Spensers Naits atvairīja 43 no 45 mājinieku metieniem. "Canucks" rindās vārtus guva Ātu Ratijs un Evanders Keins.
Vankūveras vienība ar 14 punktiem 15 spēlēs NHL Rietumu konferencē ieņem 12. pozīciju un nākamo spēli aizvadīs agrā svētdienas rītā pēc Latvijas laika, kad mājās tiksies ar ar Latvijas vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvēto Kolumbusas "Blue Jackets" vienību. "Blue Jackets" ar 14 punktiem 13 spēlēs ieņem 11. vietu Austrumu konferencē.