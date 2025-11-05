"Barcelona" izglābjas no zaudējuma pret "Club Brugge", "Chelsea" neizšķirts pret "Qarabag", bet "Inter" iekārtojas pie līderiem
Spānijas futbola klubs "Barcelona" trešdien UEFA Čempionu līgas mačā divas reizes atspēlējās un cīnījās neizšķirti, kamēr citā spēlē pie ceturtās uzvaras tika Itālijas vienība Milānas "Inter".
Ceturtās kārtas mačā "Barcelona" izbraukumā ar 3:3 (1:2) spēlēja neizšķirti ar "Club Brugge" no Beļģijas.
Jau sestajā minūtē laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Nikolo Trezoldi, bet aptuveni divas minūtes vēlāk neizšķirtu panāca Ferrans Torress. Pirmā puslaika turpinājumā "Club Brugge" vienu vārtu pārsvaru vēl atjaunoja Karlušs Forbss, kurš ar precīzu sitienu noslēdza mājinieku pretuzbrukumu. Otrajā puslaikā pēc Lamina Jamala gūtiem vārtiem 61. minūtē trīs minūtes vēlāk Forbss vēlreiz atguva "Club Brugge". Mača turpinājumā Barselonas komandai izdevās izvairīties no zaudējuma, kad Jamala sitienu neveiksmīgi mēģināja bloķēt Beļģijas komandas pārstāvis Kristoss Colis, kurš palīdzēja bumbai nonākt savos vārtos, 77. minūtē rezultātam kļūstot neizšķirtam 3:3. Kompensācijas laika ievadā Briges komanda varēja izraut uzvaru, taču uz maiņu nākušā Romeo Vermāna gūtie vārti netika ieskaitīti, jo pēc video atkārtojuma pārbaudes tiesnesis fiksēja pārkāpumu pret vārtsargu.
Citā mačā ceturto uzvaru izcīnīja Itālijas A sērijas vienība Milānas "Inter", kas mājās ar 2:1 (1:0) pārspēja Almati "Kairat". Pirmā puslaika izskaņā 1:0 "Inter" labā panāca Lautaro Martiness. Otrajā puslaikā pēc spēlētām desmit minūtēm rezultātu izlīdzināja Ofri Arads, bet 67. minūtē milāniešiem vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Karluss Augustu.
Vēl Anglijas premjerlīgas vicelīdere Mančestras "City" savā laukumā ar 4:1 (2:0) uzvarēja Dortmundes "Borussia". Pirmajā puslaikā viesu vārtos bumbu raidīja Fils Foudens un Ērlings Holanns, bet otrā puslaika ievadā 3:0 panāca Foudens. Turpinājumā vienīgos viesu vārtus guva Valdemārs Antons, taču kompensācijas laika ievadā "City" trīs vārtu pārsvaru atguva Rajans Šerki.
Savukārt Londonas "Chelsea" viesos ar 2:2 (2:1) spēlēja neizšķirti ar Agdamas "Qarabag".
Mača 16. minūtē londoniešus vadībā izvirzīja Estevāu Gonsalviss. 13 minūtes vēlāk rezultātu izlīdzināja Leandro Andrade, bet 39. minūtē ar precīzi izpildītu 11 metru soda sitienu mājiniekus vadībā izvirzīja Marko Jankovičs. Otrajā puslaikā Agdamas komanda nespēja nosargāt pārsvaru, un jau pēc spēlētām astoņām minūtēm rezultātu izlīdzināja "Chelsea" uzbrucējs Alehandro Garnačo.
Pēc četrām spēļu kārtām turnīra tabulā pirmās trīs vietas ieņem Minhenes "Bayern", Londonas "Arsenal" un "Inter", kas četrās spēlēs izcīnījušas četras uzvaras un iekrājušas 12 panākumus.
Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās. Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles. Sacensību fināls nākamā gada maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".