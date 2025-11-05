Vārtsargs Tristans Džarijs.
Hokejs
Šodien 19:49
Šilova komandas biedram Džarijam nāksies izlaist vairākas spēles
Latvijas vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētajai Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienībai Pitsburgas "Penguins" vairākas nedēļas nevarēs palīdzēt otrs vārtsargs Tristans Džarijs, trešdien pavēstīja Pitsburgas komanda.
"Penguins" vēsta, ka Džarijs iedzīvojies ķermeņa apakšdaļas savainojumā un izlaidīs vismaz trīs nedēļas. Tāpat no fārmkluba Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" izsaukts vārtsargs Sergejs Murašovs, kurš tika atzīts par Amerikas hokeja līgas (AHL) oktobra labāko vārtsargu.
30 gadus vecais Džarijs sargāja "Penguins" vārtus pirmdien aizvadītajā mačā, kurā Pitsburgas komanda ar 3:4 zaudēja Toronto "Maple Leafs". Viņš tika galā ar 16 no 20 pretinieku metieniem.
"Penguins" ar 18 punktiem 14 spēlēs Austrumu konferencē ieņem trešo vietu.