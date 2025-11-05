Artūra Šilova lielā iespēja nostiprināties "Penguins"? Traumu guvis viņa konkurents
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Pitsburgas "Penguins" paziņojusi, ka savainoto spēlētāju sarakstā iekļauts vārtsargs Tristans Džerijs, kas nozīmē iespēju Artūram Šilovam nostiprināties vienības pirmā vārtsarga lomā.
Tristans Džerijs traumā iedzīvojās naktī uz 4. novembri, kad stājās vārtos zaudējumā pret Toronto "Maple Leafs". Neveiksmē ar 3:4 Džerijs atvairīja 16 no pretinieku izdarītajiem 20 metieniem. Viņa trauma netiek konkretizēta, taču spēlēt pieredzejušais vārtsargs nevarēs vismaz nedēļu. 30 gadus vecais vārtsargs šajā sezonā līdz šim vārtos bija stājies septiņās spēlēs, kurās vidēji atvairīja 91,1% pretinieku metienu un ielaida 2,60 ripas.
Forward Danton Heinen, defenseman Ryan Graves and goaltender Sergei Murashov have been recalled from @WBSPenguins.— Pittsburgh Penguins (@penguins) November 4, 2025
Defenseman Owen Pickering has been re-assigned to WBS.
Forwards Noel Acciari and Justin Brazeau as well as goaltender Tristan Jarry have been placed on Injured… pic.twitter.com/KJfeFTlG6H
Viņš nav vienīgais "Penguins" ievietotais hokejists savainoto sarakstā. Uzbrucējs Noels Ačiari spēli pret "Maple Leafs" nepabeidza ķermeņa augšdaļas savainojuma dēļ, bet jau gandrīz nedēļu nespēlē cits uzbrucējs Džastins Brazo.
Kamēr Džerijs atradīsies savainoto spēlētāju sarakstā, noprotams, ka pie savas lielās iespējas tiks Artūrs Šilovs. Viņš uz Pitsburgu pārcēlās šajā vasarā maiņas darījumā no Vankūveras "Canucks". Šilovs sezonu sāka spoži, pirmajā spēlē nostāvot sausā, bet kopumā septiņos mačos viņa statistika ir 91,3% atvairīti metieni un 2,66 ielaistas ripas. Turpmākajā nedēļā "Penguins" gaidāmas spēles pret Vašingtonas "Capitals", Ņūdžersijas "Devils", Losandželosas "Kings".
Džerija savainojums licis no Amerikas hokeja līgas izsaukt Sergeju Murašovu, kurš spilgti sācis sezonu "Penguins" fārmklubā un ticis atzīts par oktobra mēneša labāko AHL vārtsargu. 21 gadu vecais vārtsargs septiņās spēlēs vidēji atvairījis 93,1% pretinieku metienus un ielaidis 1,73 ripas.
Pitsburgas "Penguins" jauno sezonu sākusi pārliecinoši. Pirmo 14 spēļu laikā klubs izcīnījis astoņas uzvaras. 14 izcīnītie punkti ļauj atrasties augstajā trešajā vietā Austrumu konferencē.