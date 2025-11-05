Porziņģis gūst 15 punktus "Hawks" uzvarā pār "Magic"; "Thunder" turpina bez zaudējumiem
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis otrdien guva 15 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" komanda izcīnīja uzvaru.
"Hawks" savā laukumā ar rezultātu 127:112 (32:23, 32:24, 34:30, 29:35) uzvarēja Orlando "Magic" komandu. Porziņģis laukumā pavadītajās 26 minūtēs un 25 sekundēs neiemeta vienīgo tālmetienu, bet realizēja divus no septiņiem divpunktu metieniem un 11 no 13 soda metieniem. Viņa kontā bija arī divas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, trīs pārtvertas bumbas un četras piezīmes un otrs labākais +/- rādītājs komandā +18.
Vismaz 15 punktus "Hawks" rindās guva visi pieci sākumsastāva spēlētāji - rezultatīvākais ar 21 punktu bija Zakarijs Risašē, 20 punktus pievienoja Nikeils Aleksandrs-Volkers, 18 - Daisons Denielss, bet 17 - Džeilens Džonsons. "Magic" komandā rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Paolo Bankero, kura kontā arī desmit izcīnītas atlēkušās bumbas, 20 punktus guva Tristans da Silva, bet 18 punkti Franca Vāgnera kontā.
"Hawks" ar četrām uzvarām astoņās spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Toronto "Raptors" basketbolistus.
Pie šīs sezonas pirmās uzvaras tika Ņūorleānas "Pelicans" komanda, kamēr čempionvienība Oklahomasitijas "Thunder" pagarināja panākumu sēriju līdz astoņiem mačiem.
"Pelicans" savā laukumā ar 116:112 (33:30, 28:29, 26:34, 29:19) pārspēja Šarlotas "Hornets", sezonas septītajā spēlē tiekot pie pirmās uzvaras. Mājinieku rindās 21 punktu guva Trejs Mērfijs, 18 punktus pievienoja Hosē Alvarado, bet 17 punktus sakrāja Sadiks Bejs. Hornets" sastāvā ar 22 punktiem rezultatīvākais bija Mailzs Bridžess, bet 20 punktus un 12 atlēkušās bumbas savā kontā ierakstīja Kons Knepels.
Līdz ar "Pelicans" uzvaru NBA šajā sezonā palikusi tikai viena komanda, kas nav izcīnījusi uzvaras - Bruklinas "Nets", kurai ir septiņi zaudējumi septiņos mačos.
Citā spēlē astoto panākumu astoņās spēlēs svinēja pagājušās sezonas čempioni "Thunder", kas viesos ar 126:107 pārspēja Losandželosas "Clippers" basketbolistus. Uzvarētājiem Šejs Gildžess-Aleksandrs guva 30 punktus un atdeva 12 rezultatīvas piespēles, bet Aizeja Džo pievienoja 22 punktus. Mājinieku sastāvā 25 punktus guva Džeimss Hārdens, 17 punktus - Džons Kolinss, bet 16 punktus - Deriks Džounss jaunākais.
Citā mačā Austrumu konferences līdervienību cīņā Čikāgas "Bulls" atspēlēja 24 punktu deficītu un pēdējās sekundēs izrāva uzvaru pār Filadelfijas "76ers". Nikola Vučevičs 3,6 sekundes pirms finālsvilpes realizēja tālmetienu un "Bulls" savā laukumā svinēja panākumu ar 113:111 (27:45, 29:30, 28:20, 29:16).
Uzvarētāju rindās ar "triple double" izcēlās Džošs Gidijs, kura rēķinā 29 punkti, 15 atlēkušās bumbas un 12 rezultatīvas piespēles, bet Vučeviča kontā 19+10. Gidijs kļuva par pirmo "Bulls" spēlētāju kopš leģendārā Maikla Džordana, kuram divos mačos pēc kārtas izdevies izcelties ar "triple double". Džordans kā pēdējais to bija paveicis 1989. gadā. "76ers" no zaudējuma neglāba Tairīsa Maksija 39 gūtie punkti. Vēl viesiem Žoels Embīds guva 20 punktus, bet Kellijs Obrē pievienoja 18 punktus.
Vēl vienā spēlē Goldensteitas "Warriors" savā laukumā ar 118:107 (33:19, 35:30, 24:34, 26:24) pārspēja Fīniksas "Suns", neskatoties uz viesu līdera Devona Bukera rezultatīvāko spēli sezonā. Bukers guva 38 punktus, ar 16 punktiem un 16 atlēkušajām bumbām izcēlās Marks Viljamss, tomēr ar to bija par maz "Suns" uzvarai. Mājinieku panākumu ar 28 punktiem kaldināja Stefens Karijs, bet 24 punktus guva Mezess Mūdijs.