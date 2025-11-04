"Arsenal" Prāgā svin graujošu uzvaru UEFA Čempionu līgā un kļūst par līderiem. Londonieši nav ielaiduši vārtus kopš septembra beigām!
Anglijas premjerlīgas kluba Londonas "Arsenal" futbolisti otrdien Prāgā izcīnīja graujošu uzvaru UEFA Čempionu līgas ceturtās kārtas mačā. "Arsenal" ar 3:0 (1:0) pārspēja Prāgas "Slavia".
Viesi vadībā izvirzījās pēc Lukāša Provoda spēles ar roku savā soda laukumā. 11 metru sitienu 32. minūtē realizēja Bukajo Saka, raidot bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 1:0 "Arsenal" labā. 46. un 68. minūtē divreiz centrējumus izmantoja Mikels Merino, panākot 3:0.
Ar četrās spēlēs sakrātiem 12 punktiem "Arsenal" ir pirmā, par trim punktiem apsteidzot trīs uzvaras trīs spēlēs izcīnījušās Parīzes "Saint-Germain", Minhenes "Bayern", Milānas "Inter" un Madrides "Real".
Jāpiebilst, ka "Arsenal" pašlaik ir līdere gan Čempionu līgā, gan Anglijas premjerlīgā, izcīnījusi desmi uzvaras pēc kārtas visos turnīros un kopš septembra beigām nav ielaidusi nevienus vārtus, atgādina BBC.
Citā agrajā spēlē "Napoli" savā laukumā spēlēja 0:0 ar Frankfurtes "Eintracht".
Otrdien Čempionu līgā tiks aizvadītas vēl septiņas spēles. Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".