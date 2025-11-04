Jannis Adetokunbo ar pēdējo sekunžu metienu izrauj "Bucks" uzvaru pār pagājušās sezonas NBA finālisti
Ar precīziem pēdējo sekunžu metieniem pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačos izcēlās Jusufs Nurkičs un Jannis Adetokunbo, nodrošinot savā komandām uzvaras.
Jūtas "Jazz" centra spēlētājs Nurkičs 0,6 sekundes pirms finālsvilpes no groza apakšas bija precīzs izbraukuma mačā pret Bostonas "Celtics", liekot mājiniekiem piekāpties ar 103:105 (25:21, 21:15, 26:38, 31:31), bet Milvoki "Bucks" zvaigzne Adetokunbo izšķirošo grozu viesos pret Indiānas "Pacers" guva līdz ar beigu signālu, pagājušā gada finālistiem sagādājot neveiksmi mājās ar 115:117 (22:31, 31:25, 24:28, 38:33). Mačā pret "Celtics" Nurkičs kopumā izcēlās ar 11+11 un četrām rezultatīvām piespēlēm, bet rezultatīvākais "Jazz" rindās ar 31 punktu bija Kijonte Džordžs, kamēr 20 punktus guva Lauri Markanens. "Celtics" no zaudējuma neglāba Džeilena Brauna 36 punkti. Vēl 18 punktus mājinieku rindās guva Peitons Pričards, bet 15 - Anfernijs Simonss.
Savukārt Adetokunbo uzvarētajā spēlē pret "Pacers" kopumā izcēlās ar 33+13 un piecām rezultatīvām piespēlēm. Otrs rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Kails Kuzma, bet 13 punkti Ostina Džana Grīna kontā. Indiānas kluba rindās 32 punktus guva Paskāls Siakams, 21+10 Isaijas Džeksona rēķinā, bet 18 punktus pievienoja Džeress Volkers. Kamēr pagājušās sezonas finālistei tas kļuva par sesto zaudējumu sezonas pirmajās septiņās spēlēs, tikmēr Milvoki izcīnīja piekto uzvaru.
Citā mačā ar savu pirmo "triple double" sezonā pirmdien izcēlās Džūliuss Rendls, palīdzot Minesotas "Timberwolves" viesos pārspēt Bruklinas "Nets". Rendls izcēlās ar 19+11 un desmit rezultatīvām piespēlēm, sekmējot savas komandas panākumu ar 125:109 (28:28, 35:31, 28:29, 34:21). Rendlam šis bija 15. "triple double" karjerā. Uzvarētāju rindās 25 punktus guva Donte Divinčenco, 22 punktus - Džeidens Makdenielss, 21 - Nezs Rīds, bet 12+15 pievienoja Rūdijs Gobērs. Mājiniekiem "Nets" tikt pie pirmās uzvaras sezonā nepalīdzēja Kema Tomasa 25 gūtie punkti un Nika Klakstona 19 punkti, astoņas bumbas zem groziem un septiņas rezultatīvas piespēles. "Nets" piedzīvoja septīto zaudējumu septiņās spēlēs un ir vienīgā Austrumu konferences komanda bez panākumiem šajā sezonā. Rietumu konferencē tāda ir Ņūorleānas "Pelicans", kas cietusi zaudējumus visos sešos mačos.
Vēl naktī uz 4. novembri uzvaras Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) laukumos izcīnīja Ņujorkas "Knicks"' (119:102 pār Vašingtonas "Wizards"), Hjūstonas "Rockets" (110:102 pār Dalasas "Mavericks"), Detroitas "Pistons" (114:106 pār Memfisas "Grizzlies"), Denveras "Nuggets" (130:124 pār Sakramento "Kings"), Losandželosas "Lakers" (123:115 pār Portlendas "TrailBlazers") un Maiami "Heat" (120:119 pār Losandželosas "Clippers").