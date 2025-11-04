“Penguins” zaudē “Maple Leafs”, Šilovs paliek malā
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs pirmdien palika uz rezervistu soliņa Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Penguins" izbraukumā ar rezultātu 3:4 (2:0, 1:0, 0:4) piekāpās Toronto "Maple Leafs" komandai, piedzīvojot otro zaudējumu pēc kārtas un trešo neveiksmi pēdējās četrās spēlēs.
Šilovam paliekot uz rezervistu soliņa, Pitsburgas vienības vārtos Tristans Džarijs atvairīja 16 no 20 metieniem jeb 80% raidījumu.
Pēc divām trešdaļām "Penguins", pateicoties Ērika Kārlsona un diviem 18 gadus vecā Bendžamina Kindela gūtajiem vārtiem, atradās vadībā ar 3:0, tomēr uzvaru nosargāt neprata.
Trešā perioda ceturtajā minūtē Ostons Metjūzs guva mājinieku pirmos vārtus, vēl pēc minūtes Viljams Nīlanders samazināja viesu pārsvaru līdz 2:3, bet septītajā minūtē viņam izdevās panākt arī neizšķirtu.
Uzvaras vārtus spēles 54.minūtē "Maple Leafs" labā guva Bobijs Makmans.
"Penguins" ar 18 punktiem 14 spēlēs ieņem ceturto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs ceturtdien, kad mājās uzņems Vašingtonas "Capitals" hokejistus.
Citā spēlē Vankūveras "Canucks" bez savainotā latviešu uzbrucēja Teodora Bļugera sastāvā izbraukumā ar 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) papildlaikā pieveica Nešvilas "Predators".
Uzvaras vārtus divas sekundes pirms pagarinājuma beigām vankūveriešiem guva Broks Besers.
Mača gaitā "Canucks" bija vadībā ar 3:1 un 4:2, tomēr pamatlaika izskaņā mājinieki spēja rezultātu izlīdzināt, spēles 54.minūtē neizšķirtu vairākumā panākot Nikam Blankenburgam.
"Canucks" sastāvā ar diviem precīziem metieniem izcēlās Evanders Keins, bet pa vieniem vārtiem guva Džeiks Debrasks un Broks Besers.
"Predators" sastāvā bez Blankenburga pa vieniem vārtiem guva arī Filips Fošberjs, Ēriks Haula un Maikls Bantings.
"Canucks" ar 14 punktiem 14 spēlēs ieņem desmito pozīciju Rietumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs agrā ceturtdienas rītā pēc Latvijas laika, kad mājās uzņems Čikāgas "Blackhawks" hokejistus.