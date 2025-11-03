Komandas Vankūveras "Canucks" Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers.
Hokejs
Šodien 22:29
Drīzumā gaidāma savainotā Bļugera atgriešanās "Canucks" rindās
Drīzumā ir gaidāma Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Vankūveras "Canucks" Latvijas uzbrucēja Teodora Bļugera atgriešanās laukumā, taču nākamajā mačā ar Nešvilas "Predators" viņš vēl nespēlēs, kluba kontā tīmekļa vietnē "X.com" pirmdien paziņoja "Canucks" galvenais treneris Adams Fūts.
Viņš apstiprināja, ka šajā mačā ierindā pēc četru spēļu izlaišanas atgriezīsies "Canucks" kapteinis Kvins Hjūzs, bet kā nākamais uz atveseļošanos ir Bļugers.
Latviešu uzbrucējs pēc traumas izārstēšanas sezonu sāka oktobra vidū, taču pēc divām aizvadītām spēlēm, gūstot vārtus mačā ar Vašingtonas "Capitals", viņš kājas savainojuma dēļ atkal tika ievietots savainoto spēlētāju sarakstā un kopš 19. oktobra ir izlaidis septiņas komandas spēles.
"Canucks" ar 12 punktiem 13 spēlēs Rietumu konferencē ieņem 12. vietu.