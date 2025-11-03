Sākas nominantu izvirzīšana Trīs Zvaigžņu balvas sportiskajām nominācijām
Tuvojoties gada izskaņai, Latvijas sporta sabiedrība sāk gatavošanos ikgadēji nozīmīgākajam notikumam - Trīs Zvaigžņu balvas ceremonijai, kurā tiek godināti izcilākie Latvijas sportisti, treneri, komandas un sporta notikumi. No 3. līdz 7. novembrim Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) aicina visas sporta organizācijas izteikt savu viedokli 10 nominācijās, katrai nominācijai izvirzot divus kandidātus un papildinot izvēli ar īsu pamatojumu.
Lai laureātu noteikšana būtu pēc iespējas visaptveroša un tiktu izvērtēti visi sasniegumi, pirms tautas balsojuma tiek organizēta nominantu izvirzīšana. Nominācijas, par kurām tiek aicināts izteikt pamatotu viedokli, ir: Gada uzlecošā zvaigzne, Gada pašvaldība sportā, Gada sporta treneris/e, Gada paralimpiskā sportiste, Gada paralimpiskais sportists, Gada sporta komanda/ profesionālais sporta klubs, Gada sporta mazā komanda, Gada sportists/e/i tehniskajos sporta veidos, Gada sportiste un Gada sportists.
Pēc nominantu izvirzīšanas, no 19. līdz 26. novembrim, tiks organizēts tautas balsojums, kurā sabiedrība varēs balsot par trīs līdz pieciem kandidātiem katrā nominācijā. Kopvērtējumā nomināciju uzvarētāji tiks noteikti, apvienojot tautas balsojuma rezultātus (30%), žūrijas vērtējumu (30%), akreditēto žurnālistu viedokli (30%) un 15 sportistu atbildes (10%), kuri nav nominēto sportistu vidū.
Papildus šīm, četrās nominācijas laureāti tiek noteikti ar partneru iesaisti:
- Gada jaunatnes sporta treneris/e – nosaka Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome, nomināciju izvirzīšana notiek no 5. līdz 20. novembrim - links;
- Gada ģimene sportā – nosaka Bērnu slimnīcas fonds, pieteikumu iesūtīšanas termiņš – līdz 9. novembrim - links;
- Gada sporta žurnālists/fotogrāfs – nosaka Artura Vaidera fonds (pieteikšanās termiņš jau noslēdzies);
- Gada sporta skolotājs/a – nosaka Izglītības un zinātnes ministrija, pieteikumi jāiesniedz līdz 14. novembrim - links.
Savukārt nominācijā Mūža ieguldījums sportā laureātu noteiks Trīs Zvaigžņu balvas žūrija,apkopojot pieteikuma informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Paralimpiskās komitejas, Latvijas Sporta federāciju padomes un Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes.
Trīs Zvaigžņu balva ir Latvijas augstākais apbalvojums sportā, kas ik gadu pulcē labākos atlētus, trenerus un sporta darbiniekus, lai suminātu viņu sasniegumus un ieguldījumu Latvijas sporta attīstībā. Ceremonija norisināsies 2026. gada 7. janvārī atjaunotajās Rīgas cirka telpās un tiks translēta TV3 kanālā.
Visās piecpadsmit nominācijas tiks pasniegtas dizainera un starptautiski atzītā mākslinieka Artūra Analta unikālās balvas, kas veidotas kā ķieģeļi un rotātas ar zeltu. Katra balva ir īpašs roku darbs un simbolizē sportu. Sākot jau ar māla ieguvi, kas pieprasa laiku un pacietību, pieliek pūles un sviedrus un katru dienu pilnveido tehniku. Pati ķieģeļa forma simbolizē stabilu pamatu un pamats ir kā mugurkauls, kas dod spēku, izturību un disciplīnu. Māla apdedzināšana pieprasa lielu enerģiju, kur neiztikt bez ticības un veiksmes, kas ļoti klātstāvoša ir arī sportā. Zelta ķieģelis simbolizē ceļu uz uzvaru, vietām tas ir gluds, vietām ar bedrēm un plaisām. Katrs zelta ķieģelis sver aptuveni 5 kilogramus un ir ikviena nominanta pūļu vērts.
Trīs Zvaigžņu balvu organizē Latvijas Olimpiskā komiteja kopā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju. Pasākumu atbalsta Rimi Olimpiskais centrs un "Moller Auto", kā arī informatīvie atbalstītāji izdevniecība "Rīgas Viļņi", "TV3 grupa", un "Visual Media".