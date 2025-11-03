Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Sji pieveic favorītes un iekļūst "WTA Finals" pusfinālā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji pirmdien Saūda Arābijā "WTA Finals" dubultspēļu turnīra otrajā mačā pieveica galvenās favorītes Jasmīni Paolīni un Sāru Errāni no Itālijas un garantēja sev vietu pusfinālā.
Ostapenko/Sji bija pārākas ar 6-3, 6-4, tiekot pie otrās uzvaras divās spēlēs. Jau ziņots, ka Latvijas un Taivānas duets turnīrā izsēts ar sesto numuru un sestdien pirmajā mačā ar 1-6, 7-5, 10:5 pārspēja beļģieti Elīzi Mertensu un krievieti Veroniku Kudermetovu, kurām ticis ceturtais numurs.
Maču Latvijas/Taivānas duets uzsāka ar diviem uzvarētiem geimiem pie pretinieču servēm un izvirzījās vadībā ar 3-0. Itālietes vienu breiku atguva un tad uzvarēja savā serves geimā, panākot 2-3, bet tūdaļ Ostapenko/Sji vēlreiz "lauza" servi un atguva trīs geimu pārsvaru 5-2. Paolīni un Erranī vēlreiz uzvarēja pie pretinieču serves, taču devītajā geimā atkal nenoturēja savu servi un piekāpās ar 3-6.
Otrajā setā līdz pat desmitajam geimam dueti uzvarēja savas serves geimos, bet pie rezultāta 5-4 un 15:40 Ostapenko/Sji uzvarēja četras izspēlēs pēc kārtas un svinēja panākumu 6-4.
A stellar performance! 🤩— wta (@WTA) November 3, 2025
Hsieh/Ostapenko defeat Errani/Paolini in straights sets to improve their record to 2-0 in the Martina Navratilova group. #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/stu4xW15Z5
Savukārt Paolīni un Errāni ticis pirmais numurs. Itālijas duets arī turnīru sāka ar panākumu, pirmajā spēlē ar 6-3, 6-3 apspēlējot ar astoto numuru izsēto ASV un Nīderlandes duetu Eiža Muhammada/Demi Šūrsa.
Ostapenko dubultspēļu rangā atrodas sestajā vietā, bet Sji ierindojas astotajā pozīcijā. Paolīni un Errani ieņem dalītu trešo vietu. Latvijas un Taivānas duets šosezon Vimbldonas čempionātā sasniedza finālu, kurā zaudēja Mertensai un Kudermetovai, piedzīvojot neveiksmi arī Austrālijas atklātā čempionāta finālā, bet ar citām partnerēm Ostapenko šosezon izcīnīja divus "WTA 500" dubultspēļu sacensību titulus.
Oktobra sākumā Paolīni un Errani triumfēja Pekinas "WTA 1000" turnīrā, pusfinālā divos setos apspēlējot Ostapenko/Sji. Itālietes šosezon uzvarēja arī Francijas atklātajā čempionātā, kā arī Romas un Dohas "WTA 1000" turnīros.
Pusfinālā iekļūs apakšgrupas pirmo divu vietu ieguvējas. Pērn Ostapenko pārī ar ukrainieti Ludmilu Kičenoku piedzīvoja trīs zaudējumus grupas mačos, noslēdzot sacensības bez uzvarām. "WTA Finals" no 1. līdz 8. novembrim notiks Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā.