Girgensons skaidro savus galvenos uzdevumus "Lightning", kas ar viņu sastāvā spēlē krietni labāk
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons no Tampabejas "Lightning" vienības pēc svētdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcīnītās uzvaras pār Jūtas "Mammoth" sacīja, ka viņa maiņas uzdevums ir spēlēt vienkārši, bet pie rezultativitātes punktiem tikt ir patīkami.
Jau ziņots, ka latviešu uzbrucējs svētdienas mačā atzīmējās ar rezultatīvu piespēli, bet viņa pārstāvētā komanda svinēja panākumu viesos ar 4:2. Girgensons traumas dēļ izlaida sezonas pirmās septiņas spēles, kurās "Lightning" tika tikai pie vienas uzvaras, bet pēc latvieša atgriešanās ierindā komanda izcīnījusi piecus panākumus pēc kārtas.
"Jūtā ir grūti spēlēt, un pretiniekos bija laba komanda. Katrs deva savu pienesumu un tāpēc izdevās izcīnīt labu izbraukuma uzvaru," pēc mača sacīja Girgensons. "Vienmēr ir patīkami tikt pie punktiem arī individuāli. Mūsu maiņas uzdevums ir forčeks un vienkārša spēle. Kad pie tā pieturies, tad parasti notiek labas lietas." Kā norādīja latviešu uzbrucējs, tad panākuma pamatā bija laba spēle aizsardzībā, kas deva arī iespējas uzbrukumā, turklāt ļoti labu maču vārtsargs Jūnass Jūhansons.
Šosezon 31 gadu vecais Girgensons aizvadījis piecas spēles, kurās sakrājis trīs (2+1) punktus. Pagājušajā sezonā, neizlaižot nevienu no 82 regulārā čempionāta mačiem, uzbrucējs sakrāja sešus (2+4) punktus. Girgensons savas NHL karjeras laikā aizvadījis 775 spēles, kurās ticis pie 197 (93+104) punktiem.
"Lightning" ar 14 punktiem 12 spēlēs ieņem septīto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika, kad izbraukumā tiksies ar Rietumu konferences un visas līgas līderi Kolorādo "Avalanche".