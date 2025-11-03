Girgensons ar piespēli palīdz “Lightning” izcīnīt piekto uzvaru pēc kārtas; Merzļikina lieliskā spēle beidzas ar neveiksmi
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons svētdien Nacionālajā hokeja līgā (NHL) atzīmējās ar rezultatīvu piespēli Tampabejas "Lightning" uzvarā, savukārt vārtsargam Elvim Merzļikinam teicamā mačā pietrūka 67 sekundes līdz uzvarai.
"Lightning" viesos ar 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) pārspēja Jūtas "Mammoth", svinot piekto uzvaru pēc kārtas.
Mača 16. minūtē Girgensons sāka uzbrukumu, kura noslēgumā Janni Gurde raidīja ripu vārtos, latviešu uzbrucējam arī traucējot pretinieku vārtsargam izsekot līdzi ripai. Šajā spēlē viņš uz ledus bija 16 minūtes un 21 sekundi, vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Šosezon Girgensons aizvadījis piecas spēles, kurās iekrājis trīs punktus (2+1) un ticis pie pozitīvas lietderības +1. "Lightning" komandā vārtus guva arī Džeiks Gencels, Entonijs Sirelli un Brendons Hagels, bet pretiniekiem izcēlās Losons Krauzs un Kailers Jamamoto.
"Lightning" ar 14 punktiem 12 spēlēs ieņem septīto vietu blīvā turnīra tabulā Austrumu konferencē. "Mammoth" ar 16 punktiem 12 mačos ir trešā Rietumos.
Savukārt Merzļikina pārstāvētajai Kolumbusas "Blue Jackets" pārtrūka četru uzvaru sērija, viesos ar 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) zaudējot Ņujorkas "Islanders". Merzļikins šajā spēlē atvairīja 36 no 39 metieniem un tika atzīts par mača trešo zvaigzni. Sezonā kopumā viņam sešās spēlēs ir četras uzvaras, vidēji ielaistas 2,98 ripas un atvairīti 91,7% metienu.
"Blue Jackets" pamatlaika pirmspēdējā minūtē bija vadībā ar 2:1, bet vispirms ar saviem otrajiem vārtiem mačā Merzļikinu pārspēja Metjū Šefers, Kolumbusas hokejistam vārtu priekšā mainot ripas lidojuma virzienu. Turpinājumā, 38 sekundes pirms pamatlaika beigām, Merzļikins izlaida ripu cauri kājsargiem un no vārtu līnijas to mērķī ievirzīja Sīmons Holmstrems.
Viesiem vārtus guva Mailss Vuds un Deitons Mateičuks. "Blue Jackets" ar 14 punktiem 12 spēlēs ir sestā Austrumu konferencē, kur "Islanders" ar 13 punktiem 12 cīņās atrodas 13. pozīcijā.
Vēl svētdien uzbrucēja Rodrigo Ābola pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" mājās ar 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) zaudēja Kalgari "Flames". Ābols uz ledus pavadītajās desmit minūtēs un 45 sekundēs vienreiz meta pa vārtiem, pārtvēra vienu ripu un tika pie neitrāla lietderības koeficienta. "Flyers" komandā vārtus guva Treviss Koneknijs, bet uzvarētājiem ar diviem precīziem metieniem izcēlās Žonatans Iberdo.
Abas komandas savās konferencēs ieņem pēdējās, 16. vietas. "Flyers" ir 13 punkti 12 spēlēs, bet "Flames" guvusi astoņus punktus 14 dueļos.