Kristapa Porziņģa sezonas pirmais "double-double" neglābj Atlantas "Hawks" no zaudējuma
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā guva 15 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, Atlantas "Hawks" komandai piedzīvojot zaudējumu.
"Hawks" viesos ar rezultātu 109:117 (22:31, 30:19, 24:28, 33:39) zaudēja Klīvlendas "Cavaliers".
Laukumā pavadītajās 27 minūtēs un 32 sekundēs Porziņģis izpildīja pa septiņiem divpunktu metieniem un soda metieniem, no katra realizējot pa pieciem, kā arī izpildīja četrus neprecīzus tālmetienus. Viņa kontā bija arī piecas rezultatīvas piespēles, viens bloķēts metiens, divas kļūdas, četras piezīmes un negatīvs +/- rādītājs (-9).
Līdz ar šo spēli pārtrūkusi Porziņģa 36 maču sērija, kurā viņš spēja trāpīt vismaz vienu tālmetienu. Tāpat Porziņģis iekrāja pirmo sezonas "double-double". Iepriekš savu pēdējo "double-double" latvietis iespēja pagājušās sezonas regulārā turnīra izskaņā, 22. marta spēlē pret Jūtas "Jazz" gūstot 27 punktus un izcīnot desmit bumbas zem groziem (tad viņš spēlēja vēl Bostonas "Celtics").
Piecās līdzšinējās NBA spēlēs Porziņģis vidēji laukumā atradies 25,3 minūtes, kurās guvis 18,2 punktus, izcīnījis septiņas bumbas zem groziem, atdevis 3,4 piespēles un bloķējis vienu pretinieku metienu.
"Hawks" komandā 23 punktus guva un 13 bumbas zem groziem izcīnīja Džeilens Džonsons, 18 punkti bija Daisonam Denielsam, 16 punktus guva Nikeils Aleksandrs-Volkers un 15 pievienoja Lūks Kenards. Aptuveni turpmāko mēnesi Atlantas vienībai jāiztiek bez traumu guvušā saspēles vadītāja Treja Janga.
Uzvarētājiem Donovans Mičels realizēja trīs tālmetienus un guva 37 punktus, 24 no tiem otrajā puslaikā. Deandrē Hanteram bija 19 punkti, Džeisonam Taisonam - pirmo reizi karjerā realizēti pieci tālmetieni un 18 punkti, Evanam Moblijam - 14 punkti un astoņas atlēkušās bumbas. Savainojumu dēļ arī "Cavaliers" komandai jāiztiek bez vairākiem būtiskiem spēlētājiem, tajā skaitā Džereta Alena un Dariusa Gārlenda.
"Hawks" ar trīs uzvarām septiņās spēlēs ieņem 12. vietu Austrumu konferencē, kur "Cavaliers" ar četriem panākumiem septiņos mačos ir sestā. Nākamo spēli Atlanta aizvadīs naktī uz trešdienu, 5. novembri, kad uzņems Orlando "Magic". Šo vienību "Hawks" pārspēja abu komandu pirmajā duelī.