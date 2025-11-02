Andrejs Cigaņiks
Šodien 19:44
Andreja Cigaņika "Luzern" Šveices superlīgas spēlē izcīna graujošu uzvaru - ar 6:0 sabradāti slavenie Cīrihes "sienāži"
Latvijas futbola izlases aizsarga Andreja Cigaņika pārstāvētā "Luzern" svētdien izcīnīja pārliecinošu uzvaru Šveices superlīgas spēlē. "Luzern" 12. kārtas mačā savā laukumā ar 6:0 (3:0) sagrāva Cīrihes "Grasshopers", kas Šveices čempiontitulu izcīnījuši rekordskaitu 27 reizes!
Cigaņiks spēlē iesaistījās 62. minūtē, kad nomainīja Bunfu Fraimanu.
18. minūtē ar precīzu 11 metru soda sitienu mājiniekus vadība izvirzīja Mateo di Gusto, nepilnas desmit minūtes vēlāk pārsvaru dubultoja Adrians Bajrami, bet 40.minūtē trešos "Luzern" vārtus guva Julians von Moss.
Otrajā puslaikā vēl viesu vārtsargu pārspēja di Gusto, Adrians Grbičs un Kevins Sapanuda.
"Luzern" ar 17 punktiem 12 spēlēs ieņem sesto vietu 12 komandu konkurencē.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Basel".