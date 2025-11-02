Janiks Siners ar franču tenisa leģendu Janiku Noā un Francijas tenisa federācijas vadītāju Žilu Moretonu
Citi sporta veidi
Šodien 18:58
Janiks Siners triumfē Parīzes "Masters" un atkal būs pasaules pirmā rakete
Itālijas tenisists Janiks Siners svētdien triumfēja Parīzes "Masters 1000" turnīrā un pirmdien atgriezīsies ATP ranga līderpozīcijā. Finālspēlē Sinners, kurš šobrīd ir ranga vicelīderis, ar rezultātu 6-4, 7-6 (7:4) pārspēja Kanādas tenisistu Fēliksu Ožjē-Aljasimu (ATP 10.).
Sinners turnīros iekštelpās uzvarējis 26 mačos pēc kārtas un atgūs ranga līderpozīciju no spāņa Karlosa Alkarasa.
Itālijas tenisists izcīnīja savu piekto titulu sezonā un 23. karjerā. "Masters" turnīrā Parīzē Sinners uzvarējis pirmo reizi karjerā.
Tikmēr Ožjē-Aljasimam zaudējums finālā liedza iekļūt sezonas noslēguma turnīrā, kurā piedalīsies gada griezumā astoņi labākie tenisisti.