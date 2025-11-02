Anglijas premjerlīgas pastarīte "Wanderers" atlaiž galveno treneri Pereiru pēc katastrofālā sezonas starta
foto: Action Images via Reuters
Pereira komandas vadību pārņēma decembrī un palīdzēja tai izvairīties no izkrišanas no premjerlīgas. Šosezon klubs ir drošākais kandidāts uz izkrišanu.
Futbols

Anglijas premjerlīgas pastarīte "Wanderers" atlaiž galveno treneri Pereiru pēc katastrofālā sezonas starta

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Anglijas futbola premjerlīgas pēdējās vietas īpašniece Vulverhemptonas "Wanderers" no galvenā trenera amata atbrīvojusi Vitoru Pereiru, vēsta klubs. Pereira komandas vadību pārņēma decembrī un palīdzēja tai izvairīties no izkrišanas no premjerlīgas. Septembrī viņš tika atalgots ar trīs gadu līgumu.

Anglijas premjerlīgas pastarīte "Wanderers" atlaiž...

"Wanderers" premjerlīgas sezonas pirmajās desmit spēlēs cietusi astoņus zaudējumus un divreiz spēlējusi neizšķirti. No neizkrišanas zonas tā atpaliek jau par astoņiem punktiem.

Pirms tam Pereira strādāja Saūda Arābijas klubā Rijādas "Al Shabab".

Viņa vadībā komandas kļuvušas par čempionēm Portugālē ("Porto"), Grieķijā (Pirejas "Olympiacos") un Ķīnā (Šanhajas SIPG).

Karjeras laikā Pereira strādājis arī Brazīlijā, Turcijā un Vācijā.

Tēmas

"Porto"Anglijas premjerlīgaPirejas "Olympiakos"

Citi šobrīd lasa