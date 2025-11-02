Pereira komandas vadību pārņēma decembrī un palīdzēja tai izvairīties no izkrišanas no premjerlīgas. Šosezon klubs ir drošākais kandidāts uz izkrišanu.
Anglijas premjerlīgas pastarīte "Wanderers" atlaiž galveno treneri Pereiru pēc katastrofālā sezonas starta
Anglijas futbola premjerlīgas pēdējās vietas īpašniece Vulverhemptonas "Wanderers" no galvenā trenera amata atbrīvojusi Vitoru Pereiru, vēsta klubs. Pereira komandas vadību pārņēma decembrī un palīdzēja tai izvairīties no izkrišanas no premjerlīgas. Septembrī viņš tika atalgots ar trīs gadu līgumu.
"Wanderers" premjerlīgas sezonas pirmajās desmit spēlēs cietusi astoņus zaudējumus un divreiz spēlējusi neizšķirti. No neizkrišanas zonas tā atpaliek jau par astoņiem punktiem.
Pirms tam Pereira strādāja Saūda Arābijas klubā Rijādas "Al Shabab".
Viņa vadībā komandas kļuvušas par čempionēm Portugālē ("Porto"), Grieķijā (Pirejas "Olympiacos") un Ķīnā (Šanhajas SIPG).
Karjeras laikā Pereira strādājis arī Brazīlijā, Turcijā un Vācijā.