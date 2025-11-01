Šilovs atvaira 29 metienus, taču “Penguins” piedzīvo zaudējumu pret “Jets”
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā tika galā ar 29 metieniem, viņa pārstāvētajai Pitsburgas "Penguins" piedzīvojot zaudējumu.
"Penguins" viesos ar 2:5 (0:2, 1:2, 1:1) zaudēja Vinipegas "Jets".
Laukuma saimnieki Šilovu pirmo reizi pārspēja jau pēc spēlētām 15 sekundēm, precīzam esot Gabrielam Vilardi, bet vēl divas ar pusi minūtes vēlāk "Jets" pārsvaru dubultoja Breds Lamberts. Abi vārti tika gūti no tuvas distances pēc drūzmas vārtu priekšā.
Arī otrā perioda ievadā Vinipegas komandai pietika ar nepilnām divām minūtēm, lai gūtu vārtus, šoreiz precīzam esot Vladislavam Namestņikovam. Savukārt perioda vidū pēc Šilova neveiksmīga mēģinājuma apturēt pretinieku ātro uzbrukumu "Jets" tika pie soda metiena, kuru precīzi izpildīja Kails Konors.
Otrās trešdaļas pēdējā minūtē "Penguins" vairākumu ar gūtiem vārtiem noslēdza Sidnijs Krosbijs, bet trešā perioda vidū "Jets" vārtos ripu raidīja Bleiks Lizots.
Pamatlaika pēdējās minūtēs Pitsburgas komanda nomainīja Šilovu pret sesto laukuma spēlētāju, un tukšos "Penguins" vārtos ripu vēl raidīja Konors.
Šilovs tika galā ar 29 no 33 metieniem, atvairot 87,9% raidījumu. Otrā laukuma pusē Ēriks Komrijs atvairīja 28 ripas.
"Penguins" ar 18 punktiem 13 spēlēs Austrumu konferencē saglabā pirmo vietu, kamēr "Jets" ar 18 punktiem 12 mačos ieņem pirmo pozīciju Austrumu konferencē.