Dončičam 44 punkti "Lakers" uzvarā Memfisā NBA spēlē
Luka Dončičs piektdien Memfisā guva 44 punktus Losandželosas "Lakers" uzvarā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izbraukuma mačā.
"Lakers" ar 117:112 (31:27, 24:42, 34:22, 28:21) pieveica Memfisas "Grizzlies".
Dončičs sakrāja 44 punktus, 12 atlēkušās bumbas, sešas rezultatīvas piespēles un piecas kļūdas, bet 21 punktu guva Ostins Rīvss.
Mājiniekiem seši basketbolisti guva 12-16 punktus, par rezultatīvākajiem kļūstot Džeilenam Velsam un Džokam Landeilam.
"Lakers" spēlēja bez Lebrona Džeimsa, kurš turpina ārstēt išiasu.
Filadelfijas "76ers" cieta pirmo zaudējumu piecās spēlēs, savā laukumā ar 108:109 (25:38, 32:30, 25:21, 26:20) piekāpjoties Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa iepriekšējai vienībai Bostonas "Celtics", kam tā bija trešā uzvara sešās spēlēs.
Filadelfijas vienībā Tairīss Maksijs sakrāja 26 punktus, astoņas atlēkušās bumbas, 14 rezultatīvas piespēles un piecas kļūdas, bet Džoels Embīds guva 20 punktus.
Uzvarētājiem 32 punktus un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Džeilens Brauns.
Jau ziņots, ka Porziņģis piektdien Indianapolisā guva 15 punktus Atlantas "Hawks" uzvarā ar 128:108 (32:29, 31:30, 34:17, 31:32) pār Indiānas "Pacers" komandu.
Porziņģis laukumā pavadītajās 23 minūtēs un 29 sekundēs realizēja vienu no trim tālmetieniem, piecus no deviņiem divpunktu metieniem un divus no trim soda metieniem. Viņa kontā arī astoņas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, trīs kļūdas, viens bloķēts metiens un viena personiskā piezīme, kā arī +/- rādītājs nulle.
"Hawks" rindās rezultatīvākais ar 22 punktiem, 13 atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Džeilens Džonsons, 21 punktu pievienoja Nikeils Aleksanders-Vokers, bet Daisons Denielss sakrāja 18 punktus, deviņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles.
"Pacers" komandā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Paskāls Siakams, bet 17 punktus pievienoja Džēress Vokers un 15 punktus - Kventons Džeksons.
"Hawks" ar trim uzvarām sešās spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs svētdien izbraukumā ar Klīvlendas "Cavaliers".
Piektdienas spēle "Hawks" bija pirmā NBA kausa izcīņā. Austrumu konferences A grupā vēl spēlē arī Klīvlendas "Cavaliers", Toronto "Raptors", abu komandu savstarpējā cīņā piektdien Klīvlendā ar 112:101 uzvarot Toronto komandai, un Vašingtonas "Wizards".
Visu astoņu piektdienas spēļu rezultāti tika ieskatīti arī NBA kausa vērtējumā.
Pēc viena apļa spēlēm izslēgšanas spēlēs iekļūst katras no sešām grupām uzvarētāja, kā arī pa labākajai Austrumu un Rietumu grupu otro vietu komandai.
Pirmajās divās NBA kausa izcīņās ir uzvarējušas Losandželosas "Lakers" un Milvoki "Bucks".