Porziņģis gūst 15 punktus "Hawks" uzvarā pār "Pacers" NBA spēlē
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien Indianapolisā guva 15 punktus Atlantas "Hawks" uzvarā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā."Hawks" ar rezultātu 128:108 (32:29, 31:30, 34:17, 31:32) uzvarēja Indiānas "Pacers" komandu.
Porziņģis laukumā pavadītajās 23 minūtēs un 29 sekundēs realizēja vienu no trim tālmetieniem, piecus no deviņiem divpunktu metieniem un divus no trim soda metieniem. Viņa kontā arī astoņas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, trīs kļūdas, viens bloķēts metiens un viena personiskā piezīme, kā arī +/- rādītājs nulle.
"Hawks" rindās rezultatīvākais ar 22 punktiem, 13 atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Džeilens Džonsons, 21 punktu pievienoja Nikeils Aleksanders-Vokers, bet Daisons Denielss sakrāja 18 punktus, deviņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles.
"Pacers" komandā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Paskāls Siakams, bet 17 punktus pievienoja Džēress Vokers un 15 punktus - Kventons Džeksons.
"Hawks" ar trim uzvarām sešās spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs svētdien izbraukumā ar Klīvlendas "Cavaliers".