Sanantonio "Spurs" basketbolisti aizvada turpina vēsturiski labāko sezonas sākumu; arī čempioni turpina perfekti
Sanantonio "Spurs" ceturtdien svinēja uzvaru arī sezonas piektajā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, ar bilanci 5-0 pamatturnīru sākot pirmo reizi vēsturē.
"Spurs" mājās ar rezultātu 107:101 (33:31, 26:27, 28:14, 20:29) pārspēja Maiami "Heat". Sanantonio vienībā francūzis Viktors Vembanjama izcēlās ar 27 punktiem, 18 atlēkušajām bumbām, sešām rezultatīvām piespēlēm un pieciem bloķētiem metieniem, Stefonam Kāstlam bija 21 punkts, sešas atlēkušās bumbas, astoņas rezultatīvas piespēles un četras pārtvertas bumbas, bet Devins Vasels guva 17 punktus un izcīnīja deviņas bumbas zem groziem. Heat" rindās 31 punkts un desmit atlēkušās bumbas bija Bamam Adebajo, bet 24 punktus guva Endrū Viginss. Dažādu savainojumu dēļ viesiem nevarēja palīdzēt Normans Pauels, Tailers Hiro, lietuvietis Kaspars Jakučonis un serbs Nikola Jovičs.
Tikmēr sesto uzvaru sezonas sestajā spēlē izcīnīja šī gada čempione Oklahomasitijas "Thunder", kas savā laukumā ar 127:108 (28:20, 31:29, 33:35, 35:24) uzveica Vašingtonas "Wizards".
Šejs Gildžess-Aleksandrs uzvarētājiem izcēlās ar 31 punktu un septiņām rezultatīvām piespēlēm, rezervisti Aizija Džo un Adžajs Mičels katrs guva pa 20 punktiem, bet 17 punktus, astoņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles pievienoja vācu basketbolists Aizija Hartenšteins. "Wizards" komandā 19 punkti bija Kristiānam Džeimsam Makolumam, 16 punktus guva Bilals Kulibali un ar 14 piebalsoja Alekss Sarrs, šiem abiem franču basketbolistiem katram izcīnot arī pa astoņām atlēkušajām bumbām.
Vēl ceturtdien Milvoki "Bucks" savu līdzjutēju priekšā ar 120:110 (34:25, 26:33, 27:26, 33:26) uzvarēja Goldensteitas "Warriors". Otrajā spēlē pēc kārtas savu karjeras rezultativitātes rekordu uzlaboja "Bucks" aizsargs Raiens Rolinss, kurš šajā mačā guva 32 punktus un atdeva astoņas piespēles. Vismaz desmit punktus guva astoņi mājinieku spēlētāji, un otrs rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Mailss Tērners. Ceļgala traumas dēļ Milvoki komandai bija jāiztiek bez grieķa Jaņņa Adetokunbo. Viesiem ar 27 punktiem izcēlās Stefens Karijs, 24 punktus guva Džonatans Kuminga, bet 23 punkti un 11 bumbas zem groziem bija Džimijam Batleram.
Citā spēlē Orlando "Magic" viesos ar 123:107 (38:31, 33:27, 21:27, 31:22) guva virsroku pār Šarlotas "Hornets". "Magic" komandā 21 punktu guva vācietis Francs Vāgners, 20 punkti, deviņas atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles bija Paolo Bankero, tāpat 20 punktus guva Entonijs Bleks, 19 punktus sakrāja cits vācietis Tristans da Silva un 18 pievienoja Vendels Kārters. "Hornets" rindās 19 punkti bija Kolinam Sekstonam, 17 punktus guva, 13 rezultatīvas piespēles atdeva un septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja Lamelo Bols, 17 punkti bija arī Raienam Kalkbreneram, bet 16 guva Mailss Bridžess.