Dāvja Bertāna "Dubai" Eirolīgā piedzīvo trešo zaudējumu pēc kārtas
Latvijas basketbolista Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" ceturtdien ULEB Eirolīgā iedzīvoja trešo neveiksmi pēc kārtas. Astotās kārtas mačā "Dubai" viesos ar 78:80 (20:23, 21:15, 23:22, 14:20) zaudēja "Valencia".
Bertāns spēlēja 18 minūtes un 39 sekundes, kuru laikā, realizējot divus no septiņiem tālmetieniem, guva sešus punktus. Viņš arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, bloķēja vienu metienu, nopelnīja piezīmi un iekrāja efektivitātes koeficientu viens.
Dubaijas komandā rezultatīvākais ar 18 gūtajiem punktiem bija Bugijs Eliss, bet vēl 17 punktus pievienoja Filips Petruševs. Mājinieku panākumu ar 19 punktiem un sešām bumbām zem groziem sekmēja Kamerons Teilors.
Ceturtdien vēl Madrides "Real" bez Gunāra Grīnvalda pieteikumā savā laukumā ar 84:58 (25:16, 24:6, 15:13, 20:23) zaudēja Stambulas "Fenerbahce", kurai nevar palīdzēt savainotais Artūrs Žagars. Madrides vienības labā 15 un 14 punktus guva attiecīgi Teo Maledons un Trejs Lailss, kamēr "Fenerbahce" rindās rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Veids Boldvins.
Piektdien astotās kārtas noslēgumā Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" savā laukumā tiksies ar Stambulas "Anadolu Efes", kuras rindās spēlē Rolands Šmits.
Turnīra tabulā "Real" ar četrām uzvarām un tikpat zaudējumiem atrodas devītajā vietā, "Anadolu Efes" ar bilanci 3-4 ierindojas 13.pozīcijā, "Dubai" un "Fenerbahce" ar trīs panākumiem astoņās spēlēs ieņem attiecīgi 16. un 17.vietu, bet "Baskonia" ar vienu uzvaru septiņos mačos atrodas pēdējā vietā 20 komandu konkurencē.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".