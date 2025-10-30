"TTT Rīga" basketbolistes FIBA Eirokausā graujoši zaudē "Crvena zvezda"
Latvijas sieviešu basketbola klubs "TTT Rīga" ceturtdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirokausa grupas ceturtajā mačā piedzīvoja neveiksmi. E grupas mačā "TTT Rīga" viesos ar 66:84 (16:26, 17:30, 15:15, 18:13) zaudēja Belgradas "Crvena zvezda" komandai.
Starp rīdziniecēm rezultatīvākā ar 15 gūtajiem punktiem bija Vanesa Jasa, Nija Bekere pievienoja 12 punktus un sešas bumbas zem groziem, bet vēl 11 punktus iekrāja Tīna Grausa.
Belgradas komandā ar 20 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām izcēlās Dalsija Fenkema, kamēr vēl 16 punktus guva Alija Daija Mezika.
Citā E grupas spēlē ceturtdien Matīsa Rožlapas trenētā un Luīzes Silas pārstāvētā Vācijas vienība Zārluī "Royals" izbraukumā ar 69:89 (10:35, 18:19, 24:22, 17:13) piekāpās Stambulas "Emlak Konut".
Silai maču noslēdzot ar trīs gūtiem punktiem, Zārluī vienībā rezultatīvākā ar 14 gūtajiem punktiem bija Marta Burse, kamēr mājinieču panākumu ar 25 punktiem un 12 bumbām zem groziem sekmēja Astū Ndura.
Pēc četrām kārtām četras uzvaras ir izcīnījusi "Crvena zvezda", trīs - "Emlak Konut", vienu - "TTT Rīga", bet bez uzvarām ir "Royals".
Pirmajā spēlē rīdzinieces savā laukumā Belgradas "Crvena zvezda" komandai zaudēja ar 66:82, otrajā cīņā viesos ar 56:84 piekāpās Stambulas "Emlak Konut", bet trešajā mājās ar 75:61 pārspēja Matīsa Rožlapas trenēto un Luīzes Silas pārstāvēto Vācijas vienību Zārluī "Royals".
Belgradas klubs pēc uzvaras Rīgā ar 78:65 pieveica "Royals" un izbraukumā ar 77:69 - "Emlak Konut".
Rīdzinieces vēl grupas spēlēs novembra sākumā savā laukumā spēlēs ar Stambulas vienību, bet novembra beigās viesos - ar "Royals".
Pamatturnīrā sacenšas 48 klubi, kas salozēti 12 grupās pa četrām vienībām. Izslēgšanas spēlēm kvalificējas katras grupas divas labākās komandas un četras labākās trešo vietu ieguvējas. Šīm 28 komandām vēl pievienosies četras vienības, kas būs izkritušas no Eirolīgas turnīra.
Iepriekšējā sezonā "TTT Rīga" grupā uzvarēja vienā spēlē, ieņemot pēdējo vietu un nekvalificējoties "play-off" spēlēm.
Par uzvarētājām kļuva Vilnēvas d'Askas ESBVA basketbolistes, kuras finālā divu maču summā ar 162:145 pārspēja Ferrolas "Baxi" no Spānijas.