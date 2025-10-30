Turīnas "Juventus" vadīs Lučāno Spaleti, kura vadībā "Napoli" nesen izcīnīja pirmo čempiontitulu 33 gadu laikā
Itālijas futbola A sērijas vienību Turīnas "Juventus" vadīs itāļu speciālists Lučāno Spaleti, ceturtdien pavēstīja Turīnas komanda. Vienošanās ar Spaleti noslēgta līdz šīs sezonas beigām.
66 gadus vecais speciālists pirms kļūšanas par "Juventus" galveno treneri nepilnus divus gadus vadīja Itālijas valstsvienību, taču jūnijā pēc neveiksmīga 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas sākuma zaudēja amatu.
2023. gadā Spaleti vadībā "Napoli" izcīnīja pirmo Itālijas čempiontitulu 33 gadu laikā. Savā trenera karjerā viņš ir trenējis Itālijas klubus "Empoli", "Sampdoria", "Venezia", "Udinese", "Ancona", "AS Roma", Milānas "Inter" un "Napoli", kā arī Sanktpēterburgas "Zeņit".
Bez uzvaras Itālijas čempionātā ar "Napoli" viņa kontā ir divreiz izcīnīts Itālijas kauss, kā arī Itālijas Superkauss ar Romas vienību, bet ar "Zeņit" divreiz uzvarēts Krievijas čempionātā, kā arī pa reizei - Krievijas kausā un Krievijas Superkausā.
Jau ziņots, ka nedēļas sākumā no "Juventus" galvenā trenera amata tika atbrīvots Horvātijas treneris Igors Tudors.
"Juventus" ar 15 punktiem deviņās spēlēs A sērijas čempionātā ieņem septīto vietu, sešus punktus atpaliekot no līderes "Napoli". Čempionu līgā Turīnas klubs pēc diviem neizšķirtiem un zaudējuma pirmajās trīs spēlēs ieņem 25. vietu 36 komandu vidū.