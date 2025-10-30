Par Latvijas izlases pretinieces Serbijas futbola izlases treneri kļūst Veļko Paunovičs
Par Serbijas vīriešu futbola izlases galveno treneri ceturtdien tika apstiprināts Veļko Paunovičs, vēsta Serbijas Futbola federācija. Novembrī Serbijas futbolisti 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas K grupas mačos viesosies pie Anglijas un savā laukumā uzņems Latviju.
K grupas līdere ar 18 punktiem sešās spēlēs ir Anglija, kas jau kvalificējusies Pasaules kausa finālturnīram. Otro vietu ar 11 punktiem ieņem Albānija, Serbijai ir desmit punkti, Latvija septiņos mačos iekrājusi piecus punktus, bet Andorai ir viens punkts.
"Viņa prioritāte nebija vienošanās finansiālie nosacījumu, bet gan iespēja nekavējoties pārņemt izlases vadību tik svarīgā brīdī," norādīja Serbijas Futbola federācijas ģenerālsekretārs Branko Radujko.
Neskatoties uz rezultātiem gaidāmajās Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs, Serbijas Futbola federācija plāno turpināt pārrunas ar Paunoviču par ilgtermiņa vienošanās
Paunoviča vadībā Serbijas U-20 valstsvienība 2015. gadā triumfēja Pasaules kausa finālturnīrā. Trenera karjeras laikā viņš strādājis arī ASV, Anglijā un Meksikā, bet pagājušajā sezonā viņš palīdzēja Ovjedo "Real" atgriezties Spānijas spēcīgākajā līgā.
Jau ziņots, ka pēc zaudējuma pret Albāniju no Serbijas valstsvienības galvenā trenera amata atkāpās Dragans Stojkovičs, kurš izlasi vadīja kopš 2021. gada. Viņa vadībā serbi kvalificējās 2022. gada Pasaules kausam un Eiropas čempionātam, abās meistarsacīkstēs neizkļūstot no apakšgrupas.