Porziņģis gūst 14 punktus un atkārto piespēļu rekordu “Hawks” uzvarā pār “Nets”
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien guva 14 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" komanda izcīnīja uzvaru.
"Hawks" viesos ar rezultātu 117:112 (34:27, 30:24, 30:32, 23:29) pieveica Bruklinas "Nets" komandu, izcīnot otro panākumu piecos mačos.
Porziņģis laukumā pavadītajās 24 minūtēs un 35 sekundēs realizēja divus no septiņiem tālmetieniem un četrus no septiņiem divpunktu metieniem, bet neiemeta vienīgo soda metienu. Viņa kontā bija arī sešas atlēkušās bumbas, septiņas rezultatīvas piespēles, kas ir atkārtots latvieša personiskais rekords, divas pārtvertas bumbas, viens bloķēts metiens, viena kļūda, sešas personīgās piezīmes un +/- rādītājs -4.
Šosezon Porziņģis laukumā devies trīs spēlēs un vidēji mačā izcēlies ar 20,3 punktiem, piecām izcīnītām bumbām un 3,7 rezultatīvām rezultatīvām piespēlēm.
"Hawks" rindās trešdienas spēlē rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Džeilens Džonsons, 18 punktus pievienoja Nikejs Aleksandrs-Volkers, 17 - Lūks Kenards, bet Onejka Okongvu izcēlās ar 12+14. "Hawks" komandas līderis Trejs Jangs spēles pirmajā ceturtdaļā guva ceļgala savainojumu un maču turpināt nebija spējīgs.
"Nets" komandā, kas šosezon piedzīvojusi zaudējumus visās piecās spēlēs, rezultatīvākais ar 32 punktiem bija Maikls Porters jaunākais, 19 punktus pievienoja Kems Tomass, bet 18+11 savā kontā ierakstīja Niks Klakstons.
"Hawks" ar divām uzvarām piecās spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika, kad tiksies ar pagājušās sezonas finālisti Indiānas "Pacers".